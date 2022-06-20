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外洩恩恩案橫向錄音檔　新北消防人員自首！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

新北市中和區2歲男童恩恩因確診重症，經搶救仍不幸死亡。資深媒體人周玉蔻日前公開新北市消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，發現消防局聯絡不上衛生局所，引發各界熱議；而外洩橫向錄音檔的消防局人員已在昨日（19日）晚間前往新北地檢署自首。

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸曾兩度前往新北市消防局聽取錄音檔。（資料照／記者陳以昇攝）

周玉蔻在17日播出的節目「辣新聞」中公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，2名小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

周玉蔻表示，錄音中可以聽到消防局很認真，但中和衛生所、衛生局找不到人，衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。而恩恩爸也在節目中用視訊連線，表示這段錄音檔直接打臉衛生局長陳潤秋、副局長高淑真所說的「同仁很忙」，因為衛生局沒有不接電話，而是根本是找不到人，也證明根本沒有專線。

對此，新北衛生局18日回應，4月14日當天疫情升溫，居隔人數高達1萬多人，衛生局、衛生所人員必須反覆聯繫每一位確診者、接觸居隔者，電話量暴增，但每一位同仁都很努力協助民眾來電需求。

不過，根據《聯合新聞網》報導，新北市消防局表示，將橫向錄音檔外洩的同仁已在19日晚間前往新北地檢署自首，他先是主動向消防局政風室表明要針對此事進行說明，並在訪談時承認將錄音檔外洩給一般民眾，沒想到經由媒體傳開後，事件越鬧越大，還造成其他同仁隱私曝光，因而感到很後悔，最終決定自首，消防局方面尊重該同仁的決定，也會協助保障其相關權益。

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