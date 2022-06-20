給說法／【林義傑涉版權蟑螂】不是律師就不能辦訴訟嗎

▲超馬好手林義傑因設智財公司蒐集違法下載者，並藉提起刑事告訴使對方支付和解金，涉挑唆包攬訴訟罪及違反《律師法》。（圖／翻攝自林義傑臉書）

國內超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下的顧問公司，涉嫌先向國外取得未在台灣公開播映的電影授權後，再利用BT軟體上傳電影的下載種子「釣魚」，等有人下載後再與影視業者合作向檢警單位提告，並透過私下和解「賺取」金額。

林義傑由於不具律師資格卻包攬訴訟業務，而有觸犯《律師法》第127條及《刑法》第157條之嫌而遭拘提。很多人也提出疑問，如果沒律師資格就犯法，那這樣很多公司法務不是也違法嗎？林義傑的問題真的出在沒有律師資格，還是有其他原因呢？他的行為還可能成立其他罪名嗎？

包攬訴訟指的是什麼

《律師法》第127條第1項規定，「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者，除依法令執行業務者外，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金」，明白寫著沒有律師身分就不可以辦理訴訟事件，這是為了防止沒律師資格的人以此詐騙牟利，令訴訟當事人權益受損。

而公司法務因為屬於公司員工身分，就不算是該條「意圖營利而辦理訴訟事件」的範疇，且像《民事訴訟法》第68條第1項也規定，經審判長允許後，可以讓不具律師資格的人能擔任訴訟代理人，因此公司法務並不會產生《律師法》第127條的問題。

至於《刑法》第157條則規定，「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟者，處一年以下有期徒刑、拘役或五萬元以下罰金」，既然寫著「漁利」，就代表是想要藉由訴訟從中坐收漁翁之利，而「包攬訴訟」則是指對還沒開始的訴訟行為主動承包招攬。

簡單來說，《刑法》第157條規定，就是要防止為了賺錢而主動挑起訴訟事件的發生並從中牟利的行為，因為這會造成濫訴，無端浪費司法資源與當事人的負擔。另外可以發現，該條中並未限制「無律師證書者」，所以就算是正牌律師，只要為漁利而挑唆、主動包攬訴訟，還是會成立此罪。

還有其他罪的可能嗎

由於林義傑不具律師資格卻與人合夥設立公司執行訴訟業務，可能成立《律師法》第129條第1項「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」之規定，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。

而其在網路上「釣魚」的行為若為真，也可能會因此有其他刑事責任。若是針對「特定對象」鼓吹非法下載電影，可能成立《著作權法》第91條第1項「擅自重製侵害著作財產權」、第92條「擅自公開傳輸侵害著作財產權」之教唆犯；若是對「不特定對象」鼓吹犯罪，則可能成立《刑法》第153條之煽惑罪。

林義傑交保後表示，「我做正義的事情（打擊盜版），然後被列為嫌疑犯，這是一個很糟糕的事情。」就算他是出於善意才做出這些行為，但使用這麼多可能犯罪的手法所實行的正義，會是真的正義嗎？（本文轉載自法操）

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