林義傑公司遭搜索！釣出過來人：5、6年前也被告過…和解金價碼曝

記者朱祖儀／綜合報導

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下「真相智財顧問公司」涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，訊後以20萬元交保，消息一出掀起外界熱議。有網友發文透露，自己先前也曾遇過類似狀況，當時開了4、5次庭才獲不起訴處分，聽聞其他人分享這類型的案子和解金大約5-6萬元。

▲檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查發現，林義傑旗下的顧問公司會先向國外影視公司取得電影授權，再利用BT軟體上傳電影的下載種子，等到有人上鉤後，再根據下載者的IP向檢警單位提告。粗估公司成立不到1年就已提告近千件案子，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保，許姓負責人及邱姓員工分別以10萬元、6萬元交保。

▲有網友透露自己也曾被林義傑公司告過。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，一名網友在PTT發文指出，他5、6年前也曾因下載盜版影片被告過，當時身邊的人都勸說和解金付一付就好，連處理法律事務相關的朋友也說一樣的話，「我想這也是大部份人的心態」，但他沒有選擇這麼做。

原PO透露，到警局做筆錄後，才知道幾乎每次都約有200人被告，「看了一下報案的資料，就只有版權檔案BT下載完成的IP，其他像是MAC碼、下載細節都沒有」。之後上網到其他論壇查看類似案例，發現有不起訴的案例，他決定放手一搏。

原PO表示，開庭時硬碟已遭扣押，但他仍堅稱自己沒有下載、WI-FI沒有設密碼等，最後開了4、5次庭就獲不起訴處分。可是多數人怕留案底且不想上法院，都會選擇和解處理，大約賠5-6萬元，「只是我沒想到真的是故意上傳的…」。不過他也強調，自己已知當年做的是違法行為，現在都是用合法的方式觀看影片。

▲林義傑發聲明澄清。（圖／翻攝臉書／Kevin Lin 林義傑）

針對此次爭議，林義傑昨（8）日晚間走出檢法警室時澄清，自己沒有違法，「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做什麼壞事」。他在臉書也發布聲明強調，「絕對沒有所謂的『放載點』，也沒有所謂的『釣魚』，更沒有所謂的『獲利千萬』」。