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社會 社會焦點 保障人權

林義傑說法被戳破　律師3點分析打臉「從超馬好手變一路好走！」

記者柯沛辰／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）涉入著作權蟑螂案件，8日遭檢警搜索拘捕。當晚他交保後，喊冤稱是「做正義的事」，結果遭政府「查水表」。不過，律師呂秋遠提出3點分析，認為林的辯詞蒼白無力，還不如不要說，反倒應該反省自己「為什麼會從超馬好手，變成一路好走？」

呂秋遠在臉書發文表示，檢察官所認定的事實是：林義傑去年7月成立「真相智財顧問有限公司」後，先取得國外的電影公司影片代理權，大量上傳、散布到網路上供人下載，再提告讓民眾跟電影公司和解，並從和解金抽成，至今短短一年不到，就告了上千件。

檢察官認定，林義傑等人的行為已違反《律師法》，無律師證書，意圖營利辦理訴訟案件罪，以及包攬他人訴訟罪。然而，林卻對外宣稱：一、他是「在做正義的事」，第二、為什麼我本來是證人，後來變成被告？程序有問題！第三、想查水錶就查吧！

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲林義傑涉無律師執照「包攬訴訟」，8日以20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

呂秋遠認為，這樣的抗辯其實很蒼白無力，不如不要說，理由有三：

一、這一點都不正義好嗎？抓盜版表面上很正義，但是，怎麼可以把自己取得授權的影片，自己上傳讓大家下載，再去告人家？

把影片傳到下載點，讓民眾下載，再去提告取得和解金，難道這樣就是正義嗎？再者，處理訴訟，根據法律規定，就是只有律師能做，林義傑沒有律師執照，為什麼可以替別人提告、伸張正義？

二、證人變成被告很常見，這一切都要怪他自己。因為公司負責人許仁泰喊冤說自己只是人頭，林義傑才是實際負責人。

這時候，檢方不知道許仁泰是不是為了脫罪才說謊，當然只能先以證人身分傳喚林，因為證人不能說謊（被告可以），不然有偽證罪的問題，所以林義傑只能說實話，承認自己是實際負責人。

林義傑承認以後，當然就會變成被告，這有什麼好質疑的？

三、查水錶？這年頭只要是批評政府，犯法被抓，就要說政府查水錶嗎？這件事才剛開始偵辦，就急著說這是查水錶，意思是只要罵政府，之後就取得「無敵星星」，怎麼犯法都無所謂，否則就是查水錶嗎？

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲林義傑表示，自己是在做「正義的事」，政府「想查水錶就查吧！」（圖／記者劉昌松攝）

呂秋遠說，他倒是想問，如果經營的是正正當當的公司，為什麼要找別人當人頭？再者，一開始沒人在講國民黨文傳會義務副主委的身份，林自己把政治帶進司法，除了破壞司法信譽，能還給自己什麼清白？就事論事，好好說明自己為什麼要借人頭經營公司、有沒有提供下載影片給民眾，再去告對方，這樣很難嗎？

呂秋遠表示，違反著作權法，本來就是不對的，想看影片就要尊重原始創作人，但，不是律師卻想要代理訴訟、提供影片讓別人下載再提告，獲取和解金，讓民眾看一部片就要付5、6萬元，「是不是該反省自己，為什麼會從超馬好手，變成一路好走？」

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