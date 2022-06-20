宣昶有離婚須賠千餘萬前妻控「脫產」！移轉宣捷股權遭判無效

▲宣昶有。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏2013年豪門婚變，2019年法院判決雙方離婚確定，後續法院還陸續判決宣昶有須賠償上千萬元。而王敏指控，宣昶有擅自將贈送給兒子的「宣捷生技公司」股票賣出，有「脫產」之嫌，起訴要求法院確認。高院二審審理後，採信一審見解，確認宣昶有仍持有宣捷股權。可上訴。

宣昶有（45歲）為宣明智的長子，在美國取得中醫執照後，轉投入生技產業，創辦「宣捷生技公司」，在大陸地區發展幹細胞技術，目前仍為宣捷公司登記的董事長。至於王敏則是長豐公司董事長王公展的次女，兩人2005年結婚，育有2子。但2013年間2人感情生變，當年8月初，王敏聲稱宣昶有家暴，帶著2子回娘家，10天後宣明智與宣昶有至王敏家準備探視2子，王敏請家事警察到場阻止探視。

雙方打起離婚官司，一二審法院均判准離婚，最高法院2019年11月駁回雙方上訴，離婚確定。而2人離婚後，針對婚後剩餘財產分配又打起官司。據了解，王敏在訴訟中主張自己可以獲得3千萬元的剩餘財產。高等法院2020年底判決宣昶有必須給付王敏1112萬9765元。

至於本案源頭，乃因宣昶有2010年將名下12檔股票贈與給當時2歲多的長子，但2013年開打離婚官司後，宣男將其中10檔股票賣掉，將賣股所得借款給別人。王敏在確定離婚後，發現宣昶有此舉等於剝奪長子的財產，因此提出多件訴訟，要求討回。其中一件為新竹地院去年判決宣昶有須賠償兒子1000萬元確定的案件。

王敏因此針對宣昶有在確定離婚後移轉20萬股「宣捷生技公司」股票的行為無效。法院審理時，宣昶有辯稱當年公司成立時，他向表姊借款400萬元購買宣捷公司的股票，所以2020年12月以代物清償方式，將股票當成清償借款還給表姊。但一審新竹地院根據《公司法》規定，認為公司股權移轉採「登記對抗主義」，若未向經濟部登記就不能對抗王敏等第三人，因此判決股權仍在宣昶有手中。全案再上訴，高院二審採信一審見解，駁回宣昶有上訴。