吳景欽／【林義傑涉版權蟑螂】是包攬訴訟或權利行使

超馬好手林義傑因設智財公司蒐集違法下載者，並藉提起刑事告訴來使對方支付和解金，遭檢察官以挑唆包攬訴訟罪及違反《律師法》偵查。只是類似如此以抓盜版來取得民事賠償的方式，到底是包攬訴訟或權利行使，存有爭議。

根據《著作權法》第91、92條等之規定，只要擅自重製或公開散佈、傳輸他人著作財產權者，即可處三年以下有期徒刑，惟此等罪名，皆屬告訴乃論。而因現今，未經合法授權的影音產品，實充斥於網路之上，擁有著作權者，若以提起或撤回告訴與否，來為違法下載者賠償之條件，無論求償對象與金額多寡，皆屬權利行使，致無可非議。

惟若有公司於取得外國影片在台發行權，卻未於戲院上映或未放在串流平台上供付費下載或觀看，而專以蒐集網路的違法下載，並用以刑逼民來獲取和解金額，這會否踩到《刑法》的紅線，尤其是《刑法》第157條的一年以下有期徒刑之挑唆包攬訴訟罪呢？

若這類公司先將其已合法取得授權的影片置於網路供下載，即以釣魚方式來取得下載者的IP位址，並為提起刑事告訴的證據，則於此時，公司負責人可能涉及不法內涵較高的陷害教唆或煽惑犯罪等，挑唆包攬訴訟罪的成立否，就顯得不是那麼重要。又於此種情況，下載者能否以影片已經著作權人的概括同意，來為免責之事由，也必有一番爭執。

而若此等公司並未自行將影片上傳網路供下載，僅是撒網式的搜尋違法傳輸者，並因此獲得大筆賠償金額，就不可能有陷害教唆或煽惑犯罪之問題，似僅能論以挑唆包攬訴訟罪。惟根據《刑法》第157條，除主觀須有意圖漁利外，更須挑唆或包攬他人的訴訟案件。故於此等情況，無論獲取金額多少，乃是其合法權利，自不能因此稱意圖漁利。更重要的是，此等權利行使乃是為自己，也不符合挑唆或包攬他人訴訟之要件，顯也無法以挑唆包攬訴訟罪來究責，致僅剩有無違反《律師法》之疑問。

依《律師法》第127條第1項，未有律師執照，卻意圖營利從事訴訟事件者，除依法執行業務外，可處一年以下有期徒刑，且得併科三萬到十五萬元的罰金。故這類不發行影片，卻專抓違法下載來獲取和解金，又無律師執照者，似可以此來處罰。

惟依《著作權法》第37條第4項，只要獲得著作權人的專屬授權，既可以著作財產權的身分來行使權利，更可以自己名義來為訴訟行為。故在權利主張與訴訟行為，皆不採律師強制下，若僅著眼於最終獲得的和解金額，即認為是意圖營利，顯也有違罪刑法定原則。從此凸顯出，要在包攬訴訟與合法權利間畫出一條清楚界限，確非易事，執法者就更應審慎以對。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。