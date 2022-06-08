林義傑「做正義的事被當犯人」批查水表！　涉包攬訴訟20萬交保

記者劉昌松／台北報導

超馬好手林義傑涉嫌經營「真相智財公司」，向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，然後向盜版民眾提告，再從中取得和解金營利，檢警經初步蒐證後，8日發動搜索，林義傑以及真相掛名負責人許仁泰等3人被拘提逮捕到案，晚間由台北地檢署檢察官依違反《律師法》等罪嫌，諭令林義傑20萬元交保。

▲超馬好手林義傑認為被依違反《律師法》偵辦是「查水表」。（圖／記者劉昌松攝）

林義傑走出北檢法警室時說：「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」

記者詢問是否覺得秋後算帳？林義傑回答「感覺就是啊，而且我覺得比例原則上是很大的問題，我又不是吸毒犯或是殺人放火，要被用這種方式來對待，我想，做正義的事情沒關係，只要不要做錯事，不用擔心鬼來敲門，我覺得如果要對我的人格有所湮滅，或是對我的生活做很大打擊警告的話，這是很糟糕很糟糕的社會。」

林義傑 （現名林瀚駩）是國際超級馬拉松選手，曾參與人類史上首次徒步橫越撒哈拉沙漠壯舉，以及四大極地超馬賽事，被譽為「台灣之光」，退休後經營個人品牌，並在2021年成為國民黨文傳會義務副主委。

台北地檢署主任檢察官呂建興日前在偵辦智慧財產權相關案件時，意外發現，林義傑還有另一個不為人知的身分，就是「真相智財顧問有限公司」的實際負責人，真相公司疑似向多家影視公司包攬取締盜版的業務，然後向涉嫌侵權的民眾提告，藉此獲得和解金營利。

檢察官指揮保二大隊進行相關蒐證後，8日展開行動，搜索真相公司等2處，並約談林義傑、真相掛名負責人許仁泰等3人到案，檢察官訊後依《刑法》挑唆或包攬他人訴訟罪，以及《律師法》無律師證書辦理訴訟等罪嫌，諭令林義傑20萬元交保，許和邱姓員工各10萬、6萬元交保。