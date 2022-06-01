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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／導師辱罵學生，家長也能請求賠償嗎

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師。（圖／CFP）

▲若能證明學生被師長辱罵所造成的精神壓力，會對父母教育的過程中帶來額外負擔，便能請求賠償。（圖／CFP）

根據新聞報導，屏東一所國小三年級的班導在上課時，在全班面前多次對三名學生辱罵「朽木不可雕也」、「生雞蛋沒有放雞屎的一大堆」，並反覆詢問其中一名A同學「你媽媽為什麼要告老師」、「你為什麼愛說謊」等話。

A同學的父母不滿小孩遭到老師霸凌，並一狀告上民事法院，老師在兩次審級中共被判須賠償20萬元，到底此案法院是怎麼判的呢？

父母也能主張受到侵害嗎

當一個人的「身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操」等人格權法益受到侵害且情節重大之時，《民法》第195條第1項明文規定，雖非財產上之損害，被害者仍得請求賠償相當之金額。

這件民事案的原告—A同學就是以此條文向老師請求賠償，不過事實上此案還有其他兩位原告，也就是A的雙親（後來僅A與母親上訴二審）。由於名譽受損的直接被害人是A，所以父母則是以《民法》第195條第3項請求損害賠償。

究竟什麼是「不法侵害基於父母關係之身分法益」呢？依判決書所述，這指的是身分權的保障，像是親權、配偶權、監護權等身分權益受到侵害且情節重大的時候才有適用。法院認為雖然A同學的名譽受到損害，但此行為並未侵害到父母之親權，因此A父母的主張並未被法院接受。

不過最高法院也曾有見解認為，由於「親權」代表對未成年者保護及教養的權利及義務，所以當小孩因教師之過失造成嚴重損傷時，也連帶造成父母需要比平時付出更大的心力來照顧，不論在精神或物質上都造成額外之負擔，因此認為父母之親權因此受到重大之侵害，而認為適用《民法》第195條第3項規定（最高法院96年度台上字第802號判決）。

所以，未來若能證明小孩被師長辱罵所造成的精神壓力，會對父母教育的過程中帶來額外的負擔，若發生類似的情況，或許就可以適用《民法》第195條第3項規定，成功請求賠償。

教師情緒失控恐遭求償

老師在一審時就被判決須賠償2萬元，而在第二審又被判決應「再給付」18萬元。雖然判決書中並沒有明確的敘述有何計算的「公式」造成這麼大的「價差」，不過一般都會審酌兩造之身分地位、經濟能力及侵害之情節來進行判斷。

比對一、二審的判決書後發現，二審判決書中有特別引用發展心理學家尚．皮亞傑（Jean Piaget）建構之兒童道德發展階段，認為兒童在9歲後進入「自律期」，由於接近青春期且強烈渴望在群體中建立自己的位置，容易受到同伴壓力和其他影響，所以當老師在班上對A進行辱罵，足以貶損A在群體中的人格及地位，而對其名譽產生侵害。

二審法院不僅僅以「社會通念」進行判斷，或許也表示開始更加重視學童的教育與身心發展，過去大家所熟知的打罵教育早已不再適用，而教師一時的情緒失控，也可能為其帶來更大的代價。（本文轉載自法操

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