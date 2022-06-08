1年告近千件！林義傑「抓盜版公司」撈千萬手法曝　誘網友下載中鏢

記者劉昌松／台北報導

超馬好手林義傑涉嫌包攬訴訟案，8日遭檢警搜索拘捕，辦案人員發現，林義傑成立的真相公司，專門向影視公司取得影片授權後，沒有播放營利，直接開始抓盜版，在全台各地興訟，粗估公司成立至今不到一年，已提告近千案，有部分網友選擇付錢和解換取撤告，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。

台北地檢署在2022年1月4日曾起訴1起著作權蟑螂案，被告陳羅崇等4人，以「跑單幫」的方式，幫影視公司抓盜版為業，卻故意上傳種子片源到分享網站，誘使網友下載轉傳，再一口氣擷取數十或數百名網友IP位址，接著「以刑逼民」，迫使網友們選擇和電影版權公司和解，陳羅崇等4人再從中抽成，8年間共撈千萬元。

▲檢警懷疑林義傑開公司專門包攬抓盜版興訟業務，以取得被告和解金營利。（圖／記者劉昌松攝）

而林義傑（現名林瀚駩）則是在2021年7月16日登記設立「真相智財顧問有限公司」，2022年1月28日才把公司負責人從林改登記為許仁泰，檢警調查，真相公司光是名稱就會讓人聯想到法律服務工作，但林義傑本人不是律師，而真相公司在取得影視公司授權後，沒有透過播放影片等方式營利，而是上網找盜版，並直接以真相公司名義提告。

辦案人員指出，真相公司只顧著抓盜版，成立不到1年就提告近千件，有負責智財案件的司法單位，被真相公司的檢舉案塞爆，結果不少被告網友最後選擇付錢給真相公司，讓辦案人員直批真相公司賺錢手法，比專抓盜版的著作權蟑螂還惡劣。

北檢8日指揮保二總隊分2路搜索真相公司，並拘提林義傑、許仁泰、邱姓員工到案後，由檢察官諭令依《刑法》挑唆或包攬他人訴訟罪及違反《律師法》等罪嫌交保，林義傑保釋金20萬元，許、邱各10萬、6萬元。

林義傑則認為是遭秋後算帳，他8日晚間走出北檢受訪表說：「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」「我又不是吸毒犯或是殺人放火，要被用這種方式來對待」，「只要不要做錯事，不用擔心鬼來敲門，我覺得如果要對我的人格有所湮滅，或是對我的生活做很大打擊警告的話，這是很糟糕很糟糕的社會。」