超馬好手變釣手！林義傑涉版權蟑螂　竟扯出「地表最強老爸」

記者崔子柔／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，8日被檢警搜索拘捕，引起各界關注，而林義傑簽訂授權的影片中，包括由「地表最強老爸」連恩•尼遜主演的電影《疾凍救援》，也是被下載次數最多的影片之一。

檢警調查指出，林義傑旗下的顧問公司在和國外影視公司取得電影授權後，會利用BT軟體上傳下載種子，等到有人上鉤，再向檢警單位提供下載者的IP位置提告，粗估不到一年就告了上千起。

▲檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



根據《自由時報》報導，林義傑簽訂授權的影片包括去年6月在美國上映的《疾凍救援》，由「地表最強老爸」連恩•尼遜主演，此影片也成為林義傑旗下公司用來蒐集下載者IP的最佳工具，而網友多數選擇付錢了事，林義傑則可從和解金中抽成獲利。

▲《疾凍救援》連恩尼遜。（圖／甲上提供）



根據本站先前報導《林義傑公司遭搜索！釣出過來人：5、6年前也被告過》，有網友指出，他先前因下載盜版影片被告，才得知多數人會怕留下案底，選擇和公司和解，金額大約在5、6萬元左右。林義傑8日則回應，他做正義的事情卻無奈被列為嫌疑人，並強調自己沒有「釣魚」，更沒有所謂的「獲利千萬」。