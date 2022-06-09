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社會 社會焦點 保障人權

曾和林義傑公司交手！律師曝過程笑「迴力鏢真的飛很快」

記者朱祖儀／綜合報導

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下「真相智財顧問公司」涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，訊後以20萬元交保，消息一出震驚外界。對此，儀和法律事務所的柯宗賢律師分享先前和對方交手的經歷，表示「只能說迴力鏢真的飛很快」。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林義傑遭搜索，最後以20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

林義傑在2021年7月成立「真相智財顧問有限公司」，但檢警調查發現，該公司向國外影視公司取得電影授權後，不會透過播放影片等方式營利，而是利用BT軟體上傳電影的下載種子，等到有人上鉤後，再根據下載者的IP向檢警單位提告，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。檢方複訊後諭令林義傑20萬元交保，許姓負責人及邱姓員工分別以10萬元、6萬元交保。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／超。現代化法制）

▲柯宗賢律師分享過去和真相公司交手的過程。（圖／翻攝自Facebook／超。現代化法制）

對此，柯宗賢律師表示，自己先前也曾和真相公司交手過，當時被害人找他辯護，他就分析有人放出BT種子來搜集下載者IP的可能性，且依照真相公司搜集到只有IP位址的證據，在實務上有打不起訴處分的空間，所以勸客戶可以試試看不起訴答辯。但對於一般人而言，認為付小額的和解金就可以免於訟累是理性的選擇，所以當時客戶也是選擇和解的選項。

柯宗賢律師透露和真相公司交手過程，透露當時承辦法務為了讓他們快點付錢解決，還說這種案件可能搜索被告住處，他們聽到後嗤之以鼻，但為了尊重客戶意願還是進行洽談。所幸最後談得一個漂亮的和解金，該案件就撤回告訴且取得不起訴處分。

沒想到昨（8）日真相公司被搜索，原因是檢方懷疑該公司有自己放BT種子釣魚的情況，對此情況柯宗賢律師表示，「如果真的是這樣，只能說迴力鏢真的飛很快」。他也向《東森新媒體ETtoday》透露，此案才剛結束1、2個月，昨晚客戶已經得知此事，直說「大快人心，心情平復了許多」。

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