台三線103K又出事　無照16歲少年「騎媽媽的車」過彎失控奪命

記者蔡文淵／苗栗報導

台三線103.6公里苗栗三灣路段19日發生死亡車禍，16歲彭姓少年騎乘普通重機車由北往南，行經該處轉彎路段時，失控打滑衝到對向車道，撞上對向由南往北開的自小客車，送醫後傷重不治。

▲台三線1036公里發生死亡車禍，16歲少年騎車過彎失控滑向對向車道，撞上轎車不治。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

警方初步調查，由北往南的機車可能在過彎時車速過快，機車失控滑打剛好撞上由南往北的自小客車，自小客車駕駛沒有酒駕，機車騎士有無酒駕還需抽血檢驗。警方表示，彭姓少年騎媽媽的機車外出，車禍現場沒有發現其他同伴，已連絡少年家屬前往配合調查。

這起意外發生在19日中午12點半左右，自小客行經該路段時，看到失控的機車從彎道滑過來，根本沒有時間反應就撞上了。機車騎士是16歲彭姓少年，送醫後傷重不治。自小客車蔡姓駕駛說，他按規定開在自己的車道上，卻遇上這種意外覺得很無辜，也提供行車紀錄器給媒體，希望呼籲、宣導用路人行經轉彎時，能減速慢行。

彭姓少年是苗栗後龍人，就讀國立苗栗農工鈑金科一年級，據了解，他的母親並不清楚兒子騎車外出。

台三線三灣、獅潭路段路幅寬、彎道多，是機車(含大型重機)騎士熱門體驗路段，今日事故的地點103k更是台三線車禍意外熱點，近年已發生多起死亡車禍，今天又奪走一條年輕生命，這起意外的肇事原因和責任警方還在調查中。



