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鳥嘴潭附近大量魚群暴斃　水質恢復了...汙染源可能是這兩處

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐、全縣垃圾堆置達20萬公噸且難以去化，即將啟用的草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁更矗立著龐大垃圾山，有民眾近日反映鳥嘴潭附近農田溪流有魚群大量暴斃，疑似水質遭垃圾山汙染；縣府環保局研判可能是鳥嘴潭施工廢水或草屯垃圾堆置場廢水汙染，導致水中含氧量過低和魚類死亡，不過18日經現場採樣檢測，發現水質情況已恢復良好。

▲草屯鳥嘴潭附近農田溪流傳出大量魚群暴斃，民眾懷疑為垃圾山污染導致。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鳥嘴潭附近農田溪流傳出大量魚群暴斃，民眾懷疑為垃圾山污染導致。（圖／記者高堂堯翻攝）

前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，鳥嘴潭人工湖鄰近南投縣草屯掩埋場不但堆置大量垃圾，近日還傳出附近農田溪流大量魚群暴斃，疑似垃圾山污染；她原訂昨天上午前往現勘並向當地農民了解情況，但到現場發現，鳥嘴潭工程正進行路面AC鋪設，無法進入到現場。

▲草屯鳥嘴潭附近農田溪流傳出大量魚群暴斃，民眾懷疑為垃圾山污染導致。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼草屯鳥嘴潭附近農田溪流傳水汙染導致大量魚群暴斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鳥嘴潭附近農田溪流傳出大量魚群暴斃，民眾懷疑為垃圾山污染導致。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡培慧也批評，擔任行政院中辦執行長期間促成水利署移除草屯垃圾外包清運、移除及後續環境等經費，但於今年5月30日「鳥嘴潭人工湖鄰近南投縣草屯掩埋場垃圾移除工作」第17次進度協調會議紀錄中顯示，環保署持續要求協調17次，南投縣政府均無進度，明顯怠職。

環保局昨天早上8時也主動派員前往現場採樣檢測，但發現採樣的溶氧量5.0 mg/L，水質情況良好；最近於梅雨季後發現魚群暴斃現象，研判應是水中含氧量過低造成魚類死亡，可能的污染來源包括鳥嘴潭施工廢水或草屯垃圾堆置場廢水造成，環保局將持續溯源，並發文請水利署及草屯鎮公所加強污染防治工作。

環保局補充，今年4月已與草屯鎮公所啟動草屯堆置場垃圾移除工作，並降低掩埋面的灑水、加強廢水管理，應不致造成廢水大量排放影響水質，但仍將持續維持附近水質安全；而鳥嘴潭工程持續趕工所造成的大量揚塵與洗車廢水，也可能是造成水質惡化的原因，環保局將持續督促水利署在趕工之餘，仍應維護環境品質。

環保局表示，目前已進行垃圾篩分打包環境整理整頓工作，並持續上網公告草屯垃圾移除專案計畫，也希望縣民支持興建全縣自主垃圾處理設施。

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