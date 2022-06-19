又見民眾黨「小雞」！何時辭職參選台北市長？　黃珊珊：有既定步驟

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022年九合一大選剩下不到半年時間，台北市副市長黃珊珊近期積極跑地方行程，身旁常有民眾黨台北市議員參選人陪同，被國民黨台北市議員質疑藉著公務之名，將黨務、選務寄生市府。黃珊珊19日一整天積極跑萬華行程，但上午視察國光社區臨時市場時，身旁又出現「小雞」的身影。

黃珊珊19日行程滿檔，且全部集中在萬華區，早上8時50分先視察國光社區臨時市場，上午10時參加2022回加蚋涼季開幕活動，預計傍晚視察雙和市場，積極走訪地方行程；但黃珊珊視察國光社區臨時市場時，一旁又出現民眾黨中正萬華區台北市議員參選人吳怡萱。

面對藍綠議員批評，黃珊珊出席公開行程時旁邊都有民眾黨「小雞」，質疑未辭職前行政不中立一事，黃珊珊19日上午受訪時回應，自己每天做該做的事情，這些公開行程每個人都可以來，歡迎大家關心台北市的市政建設。

至於何時會辭職投入選舉？黃珊珊表示，現在還有非常多重要工作，每天做好市政工作就是最好的準備，他們會有自己的既定步驟，好好把事情做好，相信市民也是期望他們先將市政做好，而不是每天想選舉。

另外，由於19日所有出席活動都集中在萬華，被問到是不是要鞏固疫情期間提升的民調？黃珊珊提及，做事情不是只看民調，萬華這兩年受創嚴重並非她個人事情，萬華區居民都希望盡快恢復原狀，北市府從市長到區長都在努力思考協助萬華再起，且找了很多專家學者、在地民間團體開無數次會議，希望由他們提出城市再造。