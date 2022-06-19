被民眾黨內部控「蔡英文側翼」　黃珊珊：請大家不要造謠

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對2022台北市長選舉，民眾黨擬推派台北市副市長黃珊珊接棒參選，但因為黃珊珊仍有親民黨籍，近期引發黨內人士不滿，外傳民眾黨內部群組還流傳指控黃珊珊是總統蔡英文的側翼、不要再被騙了。對此，黃珊珊19日回應，謠言就是看一看即可，「若大家都痛恨謠言，就請大家不要再造謠。」

民眾黨群組內流傳，黃珊珊在2012年選立委時用假藍面貌，分散正藍的蔡正元選票，掩護蔡英文提名的李建昌，當蔡英文側翼，結果被蔡正元擊敗；2016年選立委時改用半藍半綠面貌接受蔡英文公開支持，以民進黨準提名姿態出現，被藍營李彥秀擊敗，其兄長黃曙光換得蔡英文任命為參謀總長高位，兄妹倆當然從不批評恩人蔡英文，黃珊珊今年可能再賣力演出，替蔡英文再當一次側翼。

黃珊珊19日上午出席2022回加蚋涼季開幕活動，被問到日前有人造謠她在市府安插親戚小孩一事，黃珊珊表示，每天都有不同的謠言，就像是今天被說是「側翼」，「我覺得謠言就是看一看，若大家都痛恨謠言，就請大家不要再造謠。」

黃珊珊強調，選舉不是人生的全部，台北市民希望看到的是政治人物互相對城市提出建言，或是做什麼好事，而不是每天互相指責，「我覺得回歸正常生活，就不會覺得有什麼了不起的。」

媒體追問，因為保有親民黨籍，才引來民眾黨內部聲浪批評？黃珊珊僅說，請大家不要再想選舉的事情。