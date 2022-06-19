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黃珊珊帶民眾黨「小雞」跑行程　蔣萬安批：市府應該保持中立

▲▼立委蔣萬安、費鴻泰、議員陳永德。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲立委費鴻泰、議員陳永德、蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

距離2022年九合一大選剩下不到半年時間，台北市副市長黃珊珊近期積極跑地方行程，身旁常有民眾黨台北市議員參選人陪同，對於此舉是否違反行政中立，另一台北市長候選人蔣萬安表示，相信民眾心中自有一把尺，「我想市政府接下來面對年底的選舉，應該要維持行政中立。身為首都，市政府應該要作為表率。」

黃珊珊雖擬以無黨籍身份參選台北市長，但仍被視為民眾黨母雞，以副市長身份出席各項活動時，身旁常有民眾黨議員候選人陪同，也被質疑是否行政不中立，黃19日視察國光社區臨時市場時，一旁又出現民眾黨中正萬華區台北市議員參選人吳怡萱。

對於行政不中立爭議，蔣萬安表示，大家、民眾心中自有一把尺。「我想市政府接下來面對年底的選舉，應該要維持行政中立。身為首都，市政府應該要作為表率。」

蔣萬安指出，對於外界各項行政不中立的質疑，希望市政府能夠很清楚的對外說明。因為身為首都，應該要作為表率；這些外界的質疑也不是第一次，「我們希望市府能夠面對議員的質疑，或是市民朋友，要能清楚的說明。」

對於黃珊珊黨籍爭議，蔣萬安則指出，任何人接下來年底要代表哪一個政黨參選，都是他的選擇；當然每一個人過去的各項參選歷史，大家也都了解。

蔣萬安表示，尊重每一個人的選擇，但自己是國民黨推出的參選人，「我就是堅定我的腳步，持續一步一腳印，爭取民眾的認同，盡我最大的力量，成為市民朋友心中最好的市長候選人。」

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