　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

桃園雙屍命案嫌犯動機曝光　泰國警方：至少3人涉案

▲▼桃園雙屍命案，嫌犯王大賢在泰國清邁自首畫面曝。（圖／翻攝自網路）

▲桃園雙屍命案嫌犯王大賢在泰國清邁自首畫面。（圖／翻攝自網路）

中央社記者呂欣憓曼谷19日專電

在台灣犯下雙屍命案的王姓嫌犯逃回泰國，17日向警方投案。泰國警方表示，包括王嫌在內共有3人涉案，王嫌說犯案動機是和毒品交易有關的債務糾紛，警方將持續調查是否有其他動機。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場。王男犯案後於9日搭機回泰國。

王姓嫌犯17日早上在父親陪同下在清邁向警方投案，下午被帶往曼谷，18日法院裁定拘留王嫌12天。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國警方初步詢問，王嫌一開始否認殺人，說是台灣黑幫所為，但經過漏夜密集詢問後，王嫌坦承殺人，說和死者夫妻有金錢上的糾紛。

犯罪防治處（Crime Suppression Divison）副處長阿內（Anek Taosuparb）表示，根據台灣警方提供的證據，包括王嫌至少有3人涉案，王嫌僱用另外2人殺害死者夫妻，過程都被監視器拍攝下來。

阿內表示，王嫌指稱犯罪動機是和毒品交易有關的債務糾紛，警方會繼續調查是否還有其他動機。

台灣警方希望可引渡王嫌，不過警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會中表示不會引渡王嫌。阿內重申，沒有必要讓嫌犯去台灣面對審判，台灣和泰國警方會各自偵查辦理，兩邊也會互相交換證據和訊息。

泰國公共電視（Thai PBS）報導，王嫌僱用的2人也是泰國人，事發後3人都回到泰國。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32
快訊／兒童增1死！　3歲童哮吼呼吸窘迫病逝
快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中確診最多
快訊／今增172死！　本土+50561
快訊／日月潭出意外！　17歲輕艇隊員溺斃
韓韶禧宋江爆假戲真做熱戀ing！　約會照瘋傳「多次出沒她家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

3碼不夠？　美聯準會理事支持下個月再大幅升息

俄羅斯報復限制出口惰性氣體　CNN：南韓半導體業首當其衝

鮭魚40年前才踏進壽司界　推手是「挪威人」非日本人！原因曝光

李根大尉撤離途中遇襲　「他X的砲彈來了」！前線緊張畫面曝

桃園雙屍命案嫌犯動機曝光　泰國警方：至少3人涉案

可口可樂宣布退出俄羅斯市場　停止當地生產銷售

烏克蘭女軍醫拍下256GB馬力波傷亡片　淪俄俘虜3個月終獲釋回國

只因信奉「新天地教會」！　中年男氣到持刀砍死前妻：她拋夫棄子

迪士尼員工誘拐少女！上班傳色情訊息　「很榮幸奪走妳的初夜」

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

3碼不夠？　美聯準會理事支持下個月再大幅升息

俄羅斯報復限制出口惰性氣體　CNN：南韓半導體業首當其衝

鮭魚40年前才踏進壽司界　推手是「挪威人」非日本人！原因曝光

李根大尉撤離途中遇襲　「他X的砲彈來了」！前線緊張畫面曝

桃園雙屍命案嫌犯動機曝光　泰國警方：至少3人涉案

可口可樂宣布退出俄羅斯市場　停止當地生產銷售

烏克蘭女軍醫拍下256GB馬力波傷亡片　淪俄俘虜3個月終獲釋回國

只因信奉「新天地教會」！　中年男氣到持刀砍死前妻：她拋夫棄子

迪士尼員工誘拐少女！上班傳色情訊息　「很榮幸奪走妳的初夜」

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

陳時中「明出關」親自主持記者會？羅一鈞：視部長身體狀況而定

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去…取下婚戒「親手幫他闔上雙眼」

獨／讓家鄉味在雲林飄香　道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

5G訊號一直搜、手機一下就沒電　專家推這招「又順又省電」

竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打

PLG總冠軍賽G1哨音惹議　陳建州清晨5點發文：我們會繼續努力！

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

青少年重症+1！17歲男「沒打疫苗」四肢間歇性發紫進加護病房

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

辣妹遭小象扒裙露丁字褲影片曝！　吸440萬觀看

22歲護師「送走太多朋友」輕生

開放員工上班「自慰」30分！她讚嘆成效驚人

他抬頭見「海嘯衝眼前」真相超驚人

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

公司聚會被女同事下藥！她慘被男同事性侵

桃園雙屍命案　泰國警方：至少3人涉案

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

1300公斤古柯鹼偽裝成馬鈴薯！　警方揪1明顯破綻

拜登：考慮解除對中關稅

「五星連珠」真的來了！

俄恐中斷輸送　德天然氣供應拉警報

海灘「裸身交纏」開啪　性愛過程被拍下

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

劉畊宏健身直播退燒　被「賣菜英文老師」取代

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面