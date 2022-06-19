2022桃園熱氣球嘉年華湧入大量人車潮　市府籲搭接駁車

▲2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華區盛大登場。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華、18日起於石門水庫南苑生態園區盛大登場！首場夜間光雕秀結合熱氣球噴火橋段，搭配光雕雷射投影結合音樂節奏，吸引許多民眾前往，一時間，湧入大量的人潮與車潮，使民眾進出園區至少要一個小時，甚至進水庫環繞還是找不到車位！

市府觀旅局再次呼籲，活動期間湧入大量人潮與車潮，因石門水庫園區內停車位置有限，建議民眾將車停放於石門水庫溪洲旅遊服務區，轉搭紅線接駁車或由高線收費站外民治、民有路路邊停車轉搭藍線接駁車免費入園，至少可省下30分鐘在周邊道路空等的時間，以及進水庫環繞還是找不到車位的無奈！

另，石門水庫園區現已改成車牌辨識系統，為避免散場擁擠，建議民眾入場後可先掃瞄QR CODE於線上繳費，以加快離場速度。

觀旅局表示，石門水庫熱氣球嘉年華活動期間的夜間光雕秀及DJ聲光互動秀，只有週末限定，除了18日首場外，還有(6/19、6/25、6/26)，19:00在石門水庫南苑生態公園準時展出，夜間光雕秀與DJ聲光互動秀，每場次各約15分鐘，週末四天，分別有不同的主題流行之夜、嘻哈之夜及鄉村之夜，帶給民眾一個精彩又難忘的體驗。