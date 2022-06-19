嘉義縣龍眼蜂蜜品質評鑑　4特等獎+14頭等獎

▲嘉義縣第2屆龍眼蜂蜜品質評鑑成績公布 嚴選蜂蜜4特等獎+14頭等獎。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年南部龍眼開花狀況不佳，導致龍眼蜂蜜產量較去年銳減7-8成，而中部約減產3~4成，但由嘉義縣農會承辦的第2屆龍眼蜂蜜品質評鑑，仍有20位蜂農報名參賽，因此照常辦理。

近期COVID-19疫情嚴峻，原訂實體評鑑改至17日上午於縣農會2樓會議室，視訊連線苗栗區農業改良場蠶蜂課吳姿嫺課長及徐培修助理研究員、國立中興大學昆蟲系吳明城助理教授、國立虎尾科技大學生物科技系彭及忠教授及蜂蜜品評師陳嶸樂先生等5位評鑑委員線上評鑑，並於縣農會Facebook粉絲專頁直播。

本次評鑑由農糧署及苗栗區農業改良場指導辦理，參加嘉義縣蜂蜜評鑑的對象須加入蜂產銷班，或是設籍於嘉義縣的蜂農、取得農產品生產追溯QR-code、完成養蜂事實登錄及111年度在國內採集的龍眼花蜜。

評鑑分兩階段，初評由縣府及縣農會人員前往蜂農處採樣、封籤並將採樣蜂蜜送中央畜產會進行「一般品質標準」及「藥物殘留檢測」（包含抗生素類殘留檢驗、農藥殘留檢驗）儀器檢測，檢驗結果20組參賽蜂蜜均合格；複評則由5位評審委員由蜂蜜的色澤、香氣、風味評鑑，成績本日出爐，共選出4名特等獎及14名頭等獎。

吳姿嫺表示，今年整體皆在水準之上，從香氣及風味可以知道大家採收的技術都相當好，在今年龍眼蜂蜜欠收的狀況下，色澤皆相當優異，大都沒有結晶，且可以呈現龍眼明亮琥珀色，值得嘉許，僅有一兩個樣品可能因採收地點問題，混到其他花的比例較高，有出現明顯結晶，但評審一致認同大家表現非常好，相信在接下來全國比賽有機會展露頭角。

今年蜂蜜產量雖少，但透過這次評鑑相互交流，可提升蜂產品品質及市場競爭力維持農民收益，縣農會總幹事黃貞瑜及縣府也提醒消費者，如果不知道如何選擇好的蜂蜜，擔心買到假蜂蜜，可以放心選購經評鑑選出的國產優質蜂蜜，經初評、複評兩階段幫消費者把安全及品質把關，鄉親可以透過縣農會、所屬農會或得獎蜂農進行選購。