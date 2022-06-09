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評估未來一週正式進入高峰期　嘉義縣遠距教學延至6／17

▲▼ 嘉義縣6月13日至17日暫停實體課程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣6月13日至17日暫停實體課程。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府9日傍晚針對是否恢復實體課程一事，召開跨局處會議，會中教育和衛政單位各表立場，經過正反雙方論述及數據分析佐證後，考量嘉義縣連續3天及10歲以下學童確診數持續攀升，衛生局強烈建議暫停實體課程。基於「防疫優先」及「尊重專業」，縣長翁章梁裁示高中以下學校6月13日至17日暫停實體課程。

教育處在會中彙整各單位意見指出，國小學童疫苗施打率已逾85％、許多期末活動及評量等須要執行、停課期間部分家長將孩童帶到工作場所，增加接觸不特定人士的染疫風險…等，是否可考慮恢復實體課程。

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衛生局則提出數據分析，指出嘉義縣6月7日至9日確診數分別是1557人、1366人及1405人，尤其嘉義縣10歲以下幼童8日達到最高峰，12歲以下幼童確診數9日也多達188人，全縣10歲以下幼童已有3746人確診，依數據顯示，疫情還在持續攀升中，南部縣市整體確診數也在這幾天達到高點。

另外，學童最後一波施打疫苗6月4日才剛結束，產生抗體還需要時間，若在疫情高點恢復上課，交叉感染風險高，確診的班級又要停課。

衛生局表示，今年第一波疫情從北部都會區開始延燒，目前北部已趨緩，疫情呈現北降南升態勢，第二波疫情南部都會地區首當其衝，第三波疫情會落在鄉鎮型的農業縣，意即嘉義縣現正處於疫情高峰，相關發展態勢都與數據分析結果相符，因此不建議恢復實體課程。

翁章梁表示，嘉義縣未來一週正式進入高峰期，如恢復實體課程，讓學童回到學校這個大型的群聚空間，確實有擴大染疫風險，站在「防疫優先」立場，決定再延長暫停實體課程。

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