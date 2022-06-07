抽中500萬輕豪宅沒了！　得主許O瑜「拿不出發票」喪失資格

▲ 嘉縣去年提出的振興券大獎為一套500萬的輕豪宅，中獎得主卻無法提出發票證明，確定喪失資格。（圖／嘉義縣政府提供）

記者黃資真／嘉義報導

為了刺激民眾消費，行政院去年推出振興五倍券，嘉義縣府更提出加碼方案，由建商捐出1戶市價約500萬元的2房「輕豪宅」做為頭獎，民眾只要提供在嘉義消費的發票即可抽獎。今年5/16抽出的許姓得主卻拿不出發票，確認喪失兌領資格。

嘉義縣府去年推出振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」抽獎活動，建商「清景麟建築團隊」為支持政策，攜手「泰嘉開發」在高鐵嘉義站旁興建的高鐵國際城，從中捐出一套市價500萬元的輕豪宅送給民眾。

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▲輕豪宅位於高鐵嘉義站旁。（圖／記者翁伊森翻攝）

消息一出，吸引大批民眾參加，發票登錄張數就累積超過86萬張，總消費金額將近5億元，今年5/16由縣長翁章梁抽出許姓得主。

縣議員林緗亭日前質詢新聞行銷處長蕭英成時，蕭英成表示，依規定得獎者須提出單據證明，逾期未領將喪失資格，許姓得主期限內未提出發票，喪失資格，目前會爭取將輕豪宅留到新一波振興方案。

▲縣長翁章梁去年推出加碼振興活動「好康+1，等你來+1」，望刺激民眾至嘉義消費。（圖／記者翁伊森攝）