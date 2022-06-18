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快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

▲▼快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲林智堅將跨區參選桃園市長。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（18日）通過建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，將在下週三（22日）中執會提名。林智堅表示，責任來了將勇於承擔，「擔任市長2783天，我都戰戰兢兢，不敢辜負市民對我的期待，面對即將離開愛護我的鄉親，以及長期養育我的土地，我著實感到不捨，也覺得抱歉」，未來將前往太太的家鄉，奉獻自己，服務桃園。

林智堅表示，今天民進黨選對會肯定新竹市過去8年來的蛻變與躍升，建議徵召自己參選2022的桃園市市長，一直以來，他始終認為個人的事小，團隊的事情重要，「球來了我就接，我將全力以赴」。

林智堅感性地回憶稱，2014年黨主席蔡英文問他：「智堅，你來選新竹市長好不好?」他毫不猶豫的跟主席說：「主席覺得我可以，我就選。」就這樣，開啟他人生的奇幻之旅。他回顧，過去這8年，新竹整個改頭換面，不再是被路過的城市，新竹市重新找回光榮感，在中央政府的全力支持，以及45萬新竹市民的打拼之下，躍上國際的舞台，擦亮城市的品牌，新竹讓全台灣甚至世界刮目相看，廣大鄉親都以身為新竹人為榮。

林智堅談及，在廣大市民與蔡政府的支持之下，特別是市府團隊上下戮力奮鬥，陸續完成許多談了10幾年，甚至幾10年都沒做到的任務，包括打通公道三、新闢竹科X、設置兒童醫院、新建市立棒球場等政績；透過設計力導入公共建設，翻轉新竹，無論是進擊的公園、步行城市、微笑水岸、新校園運動、總圖、兒童探索館，都在這將近8年不算長的日子，按部就班耕耘，如雨後春筍般收穫。

林智堅補充，市府團隊也爭取到五楊高架向南延伸、新竹環狀輕軌，以及新竹大車站等影響這座城市未來幾10年發展的重大建設，這些成就與願景，將會在新的市長帶領之下持續推進，「我要特別感謝蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長及柯建銘總召的支持，讓這些改變可以成真，為市民帶來幸福的生活」。

林智堅稱，為了家鄉發展更美好，為了回報市民的託付，他不斷提醒自己也確實努力著，把1天當2天用，要用盡全力去拚，義無反顧建設自己的家鄉。他說，自己求學、服役、工作、成家立業都在新竹，40幾年來，都沒有離開自己的故鄉，「擔任市長2783天，我都戰戰兢兢，不敢辜負市民對我的期待，面對即將離開愛護我的鄉親，以及長期養育我的土地，我著實感到不捨，也覺得抱歉」。

林智堅表示，新竹是許多人圓夢的城市，他們離開故鄉來到新竹，為了夢想努力打拼著，但還是懷念故鄉的美、故鄉的人，前陣子他經常經過熟悉的街道、山邊或海角，都多看了一眼，但他告訴自己：不要因為不捨而傷了志氣，從新竹到桃園爭取服務，可以為自己和自己的家鄉展開新的一頁，桃園加上新竹讓彼此更有力量，壯大彼此，也壯大台灣。

林智堅表示，桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區，兩地不管是產業、就業還是常民文化，迄今仍緊密相連，他和桃園市長鄭文燦也密切合作，無論是市政的交流、科技廊帶的串連，到這2年來防疫及抗旱的聯合作戰，桃園與新竹都相互扶持。

「我天性比較浪漫、樂觀，總是不斷尋找夢想、不畏懼挑戰，總是希望可以為眾人創造更多美好」，林智堅表示，他願意帶著過去8年學習、累積的經驗，到太太成長的家鄉，奉獻自己、服務桃園。

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