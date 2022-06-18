日相岸田文雄支持率跌破5成！　66%民眾怨高物價影響生活

▲日本首相岸田文雄支持率下滑，僅剩不到5成。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本《每日新聞》18日公布全國民調結果，其中顯示岸田文雄政府的支持率掉到48%，與上一次5月21日民調中的53%相比，下滑了5個百分比，而這也是2月以來首度下降。另一方面，在同一份民調中，有多達66%的受訪者認為，物價的飛漲已經影響到日常生活。

根據《每日新聞》與社會調查研究中心共同進行的最新民調結果，岸田文雄的支持率跌破5成，僅48%，而這也是自2月以來，支持率首度下滑。此外，岸田文雄的不支持率則是來到44%，相較前一次的37%，足足增加了7個百分點。

在此次民調中，有多達66%的民眾認為，逐日高漲的物價已經嚴重影響到生活；另外則有17%的民眾認為「沒有感覺」、16%認為「兩者皆不算」。

▲日本國內物價高漲，引發民眾強烈不滿，連帶影響內閣支持率。（圖／路透）



事實上，受到原油價格高漲影響，日本國內的食品價格仍在持續上揚，不過岸田文雄15日在國會本會期休會記者會中也曾強調，接下來將會設立「物價、租金、生活綜合對策本部」，以因應飛騰的物價，該單位將會針對高漲的物價提出迅速對策，並且抑制進口小麥與肥料的價格。

《每日新聞》則認為，民眾對於物價上漲的不滿已經影響到對於岸田文雄的支持態度。

另一方面，日本立憲民主黨因不滿岸田文雄與其內閣對於持續飆漲的物價束手無策，8日曾對岸田政府提出不信任案，不過由於執政黨在議會占多數席次，因此該不信任案也直接遭到否決。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》