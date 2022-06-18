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中俄派「近20艦艇」接連穿越北海道外海　日本持續警戒監視

▲▼日本防衛省證實，中俄派出了多艘艦艇在北海道外海航行。圖為中國仁海級飛彈驅逐艦。（圖／翻攝自中國日本防衛省統合幕僚監部網頁）。

▲日本防衛省證實，中俄派出了多艘艦艇在北海道外海航行。圖為中國仁海級飛彈驅逐艦。（圖／翻攝自中國日本防衛省統合幕僚監部網頁）。

文／中央社東京18日綜合外電報導

日本防衛省17日公布，海上自衛隊16到17日接連確認中國與俄羅斯海軍多艘艦艇在日本北海道外海航行，防衛省認為中俄艦艇動向頻繁，正持續警戒監視。

日本富士新聞網報導，防衛省表示，海上自衛隊17日上午6時左右，發現俄國海軍巡防艦及飛彈巡邏艦等共9艘艦艇，在北海道宗谷岬北方約40公里的鄂霍次克海上航行。

9艘俄艦當時朝西方行進，之後通過宗谷海峽往日本海航行。海上自衛隊派出巡邏機及飛彈快艇進行情蒐與警監。

同樣是俄艦，海上自衛隊在16日到17日間確認另有7艘艦艇從北海道海域經太平洋南下，並通過日本伊豆群島的須美壽島與鳥島間海域。

朝日電視台報導，對7艘俄艦在千葉縣外海航行，日本防衛大臣岸信夫17日說，會關注俄艦在日本周邊海域動向，做好萬全警監工作。

另外，防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，海上自衛隊16日中午在北海道禮文島西南方約230公里海域，發現正朝東北航行的中國海軍兩艘飛彈驅逐艦，之後通過宗谷海峽朝東航行。

這兩艘中國飛彈驅逐艦13日也在日本長崎縣福江島西方約200公里海域處，被海上自衛隊發現。自衛隊派出飛彈快艇與P-3C反潛巡邏機進行情蒐與警監。

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