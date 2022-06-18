1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣吳市一名男子日前開車要前往高爾夫球場打球時，卻在路邊發現一隻橘紅色的巨型蜥蜴，總長目測超過1公尺，嚇得他隨即拿出手機拍下來，並上傳至網路。而這隻引發轟動的巨大蜥蜴則是默默地走入一旁的山中。經過通報後，巨型蜥蜴的飼主才匆匆趕到現場，而他也表示，蜥蜴已經「越獄」失蹤1個星期。

根據《中國放送》、《中國新聞》報導，廣島縣一名58歲男性18日中午準備開車前往吳市安浦町的一間高爾夫球場打球，然而途中卻看到一隻目測超過1公尺的橘紅色巨型蜥蜴在陸上爬行。據目擊者指出，這隻蜥蜴不疾不徐地在路邊爬行，隨後又爬進草叢與山中，瞬間消失無蹤。

廣島市安佐動物公園看到影片後研判，該蜥蜴是外來種，因此應該被人拿來作為寵物飼養。園方也補充，這種蜥蜴有攻擊人的可能性，且有可能帶有病毒或是細菌，如果再次看到，應該盡速通報警方。

所幸不久後，住在高爾夫球場的53歲飼主接獲通知，連忙趕往現場搜索，並順利在18日下午3時捕獲蜥蜴。據飼主表示，這隻巨型蜥蜴是在大約1週前逃出家中，性別為公，全長約120公分。

儘管已經找回愛寵，但飼主也發現蜥蜴的尾巴出現被咬斷的痕跡，目前仍不確定是自己受傷還是與其他動物發生衝突，因此非常擔心。

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