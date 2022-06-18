強化水域搶救技能　南消於嘉南大圳進行水域救生訓練

▲台南市消防局第一救災救護大隊，在嘉南大圳土溝橋段，辦理船艇及救生器材訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化水域搶救技能，台南市消防局第一救災救護大隊，18日上午由警消偕同義消共20餘人，在嘉南大圳土溝橋段，辦理船艇及救生器材訓練。

嘉南大圳為南市最重要之農業灌溉渠道，因其貫穿六甲、官田、柳營、東山、白河及後壁等六區之特性，且部份渠道並無護欄之設置，致每年不分寒暑屢傳民眾不慎落水或浮屍案件之發生，為增進消防人員船艇及救生器材操作熟稔度，故辦理此次訓練。第一大隊訓練教官講解船艇構造、故障排除及拋繩槍之使用時機及方式，最後船艇下水操練輪流操作，並實施攔截網架設。

消防局第一大隊副大隊長陳永昌表示，夏季水域活動頻率漸增，除強化人員搶救技能外，請落實水域安全宣導，避免溺水事件一再發生，為了方便記誦，主管機關提出「救溺五步、防溺十招」請加強利用各種管道向民眾說明宣導，以保障南市民眾生命財產安全。

（一）救溺五步：叫叫伸拋划：1、叫：大聲呼救。2 、叫：呼叫 119、 118、 110、 112。3、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。4、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）。5、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。（二）防溺十招：1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。2、避免做出危險行為，不要跳水。3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。6、不可在水中嬉鬧惡作劇。7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。