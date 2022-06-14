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與死神拔河　南消二大隊訓練提升車禍救援能力！

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著時代的變遷，汽車已經成為現代社會不可或缺的代步工具，而由於車體結構的改變、耗油量的考量及駕駛人用車的習慣差異，只要發生交通事故，駕駛及車內乘客十分容易因為車體的變形潰縮導致受困其中，為因應這種情況，台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練。

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消二大隊遴選各分隊體技能優良且對救援技術有熱情的人員參與本次的訓練，以提升車禍救援的技術能力。下營消防分隊分隊長張明義表示，本次訓練安排在下營轄內亦得到許多下營鄉親的支持與協助，期間所使用的訓練報廢車輛由轄內日新環保企業社李汶軒老闆無償提供，另訓練場地則由轄內和泰汽車修護廠沈樵和老闆所提供，在此十分感謝這些幕後的社會人士默默的支持消防人員，提供參訓同仁一個良好的訓練環境。

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長丁春能表示，針對這次大隊自辦的車禍救援訓練，主要是轄內曾文區均鄰近高速公路、快速道路及國內主要幹道，車禍案件時有所聞，考慮到救災救護「以人為本」的前提上，希望經由這次訓練能提升整個大隊的車禍救援能力。

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁春能大隊長說，消防人員面臨每一次的事故現場都是與死神在拔河，除了專業的技術能力以外，過程中更需注意到患者與救援者的安全，故本次師資的部分亦遴請搶救科邱士榮股長以及特搜分隊蔡俊鴻教官等具有相關技術專業的教官前來指導，目的除了培養大隊的車禍救援種子教官團，進而教導在進行事故救援的正確觀念。三天的課程內容中除了基礎的車輛破壞、頂昇、破窗以外亦與教官討論實務上可能發生的狀況，例如車輛正位救援、全翻、側翻甚至堆疊等複雜情境，進而實際操作達到理論與實務的結合以加深學員的觀念，在面對真實情況更能得心應手。

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，根據道安資訊統計資料2022年1至3月全國道路交通事故總件數為93044件，而台南市每10萬人死傷人數為829人，顯示因交通事故死傷人數逐年有成長的跡象，而消防人員所面臨的交通事故救援案件也同樣相對增加，故希望消防人員應與時俱進加強提升自我的能力，透過專業的訓練與觀念的建立，在執行任務中除了維持患者生命徵象儘速將患者脫困送醫外，過程亦能隨時注意操作人員的安全，未來才能保障更多市民維護其生命財產的安全。

▲台南市消防局第二大隊於13-15日辦理為期3天的車禍救援訓練，強化車禍救援能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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