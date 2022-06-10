提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局統計，2019至2022年發生水域意外計274人，其中72人生還，多數救援成功案例均仰賴消防人員快速到達及有效利用水域救生裝備救援，為維護台南市各項水域遊憩活動安全，提高救援效率降低救援風險，採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。

近來全球氣候異常變化及台南市各轄區水域特性不同，每次的水域救援行動屬性大不相同，因此針對需求採購「遙控式動力救生圈」，此款水域科技裝備材質機體外層具抗衝擊、耐日曬、耐海水腐蝕，使用通過ISO179-1、UL746C、UL94認證HDPE（高密度聚乙烯），空載速度每小時達15公里，巡航速度每小時7.5公里，最大載重120公斤，實際使用可承受2位成年人浮力，於可控制距離範圍內，可連續操控航行30分鐘，有效距離 500公尺以上並具備防塵防水IP67認證，使用手握把遠端遙控操作方便，受海浪衝擊影響可翻面航行，並且可隨時下水救援，有效把握黃金救援時間，可以說是水域救援利器。

市長黃偉哲表示，市府對於消防人員的救災自身安全非常重視，往年編列超過2000萬採購可提升救災安全係數的消防裝備，例如全面配發的第2套消防衣、更加安全穩固的美式梯、消防車安裝遠端監控系統等，有效提升消防人員執行勤務時的安全性，讓消防人員在面對危險水域救援行動時更加安心與保障。

消防局局長李明峯表示，防範勝於未然，本人秉持著消防人員的安全為第一優先，面對水火無情的災害救援現場，採購及使用科技裝備執行危險救援行動，於現在及未來都是趨勢，有了先進科技裝備不僅可以讓消防人員更安全的執行救災任務，也更加提升大台南水域遊憩活動的安全，強化保障本市民眾的生命財產。