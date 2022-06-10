　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局統計，2019至2022年發生水域意外計274人，其中72人生還，多數救援成功案例均仰賴消防人員快速到達及有效利用水域救生裝備救援，為維護台南市各項水域遊憩活動安全，提高救援效率降低救援風險，採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近來全球氣候異常變化及台南市各轄區水域特性不同，每次的水域救援行動屬性大不相同，因此針對需求採購「遙控式動力救生圈」，此款水域科技裝備材質機體外層具抗衝擊、耐日曬、耐海水腐蝕，使用通過ISO179-1、UL746C、UL94認證HDPE（高密度聚乙烯），空載速度每小時達15公里，巡航速度每小時7.5公里，最大載重120公斤，實際使用可承受2位成年人浮力，於可控制距離範圍內，可連續操控航行30分鐘，有效距離 500公尺以上並具備防塵防水IP67認證，使用手握把遠端遙控操作方便，受海浪衝擊影響可翻面航行，並且可隨時下水救援，有效把握黃金救援時間，可以說是水域救援利器。

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府對於消防人員的救災自身安全非常重視，往年編列超過2000萬採購可提升救災安全係數的消防裝備，例如全面配發的第2套消防衣、更加安全穩固的美式梯、消防車安裝遠端監控系統等，有效提升消防人員執行勤務時的安全性，讓消防人員在面對危險水域救援行動時更加安心與保障。

▲台南市消防局採購最新「遙控式動力救生圈」2套，配置在安平運河旁之永華分隊及海域狹長之將軍分隊使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，防範勝於未然，本人秉持著消防人員的安全為第一優先，面對水火無情的災害救援現場，採購及使用科技裝備執行危險救援行動，於現在及未來都是趨勢，有了先進科技裝備不僅可以讓消防人員更安全的執行救災任務，也更加提升大台南水域遊憩活動的安全，強化保障本市民眾的生命財產。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬
快訊／死亡潮！今增213死　本土+68311
LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明
李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間
快訊／黑貓宅急便貨車嚴重事故！　連人帶車墜落山谷
起底王心凌12歲用本名錄影！　青澀登陶子節目飆舞
她車上「無套愛愛」染HPV　法院判：車險公司須賠1.5億
快訊／台南女遭男友家暴　13天後離奇死亡
餐券放桌上消失！饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光
18歲女繼承爸爸1340萬遺產！　阿嬤出手討回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

攜手防疫！屏東潮州警友辦事處贈送警300快篩+50瓶酒精

基隆城市博覽會開幕　蔡英文：國門廣場再次蛻變新起點

提升水域救援效能　台南消防局採購遙控式動力救生圈

疫後如何賺大錢？　創業楷模簡榮坤開處方分享經驗和遠見

婦要匯鉅款女行員急報案　警郵聯手護住血汗錢62萬

台南愛文芒果將上市　「台灣下單日本取貨」讓日本親友品嚐

桃園區東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅及公益設施

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭「屋外家具未清運」刁難？

桃園區首面市議員與張善政合體看板　「議員要選賢、市長要善政」

夏季綠寶石！新北筍王評鑑出爐　五股種筍達人榮獲雙冠王

台積電五月營收1857億元、年增65.3％　再創歷史新高

《熊孩子》男歌手「新婚才2個月」爆性侵　妻崩潰2年婚姻玩完了

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

獨家／邱鋒澤身體出狀況...經紀人證實了！　原因曝光工作急喊卡　

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

板橋「發現之旅」躍台灣綠色之光！奪全球卓越建設「金銀雙獎」

台股下挫161點收在16460！　台積電大跌11元

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園東門段公辦都更案上樑　提供84戶社宅

桃園區首面市議員與張善政　合體看板

推動台中捷運藍線　盧秀燕「樂觀其成」、蔡其昌「全力支持」

台灣下單日本取貨讓日本親友品嚐

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

基隆農會推12款城博米信封　打卡熱點報你知

李鎮國關心永康種電卻等到廠商來找

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

台東環保局：乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬物賀

更多熱門

相關新聞

媽洗澡貼心汪「每天送物品」救援

媽洗澡貼心汪「每天送物品」救援

為了幫助媽媽傷透了腦筋～國外一名飼主「薇兒(Vee Thayer)」家裡飼養一隻德國短毛指示犬「芬恩(Fin)」很不喜歡進去浴室，只要看到馬麻走進去就會拼命敲門，每天都會叼不同的物品送去門口，似乎是想找道具讓媽媽能順利「脫困」，可愛又無厘頭的舉動讓家人都被融化。

伊朗東部「火車出軌」增至17死50傷

伊朗東部「火車出軌」增至17死50傷

吉普車陷泥濘卡深谷旁　警車秀神技救援脫困

吉普車陷泥濘卡深谷旁　警車秀神技救援脫困

他手繪童年救命恩狗　學會堅強

他手繪童年救命恩狗　學會堅強

巨抹香鯨擱淺！救援20hrs重回大海

巨抹香鯨擱淺！救援20hrs重回大海

關鍵字：

水域救援遙控救生圈

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面