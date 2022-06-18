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OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

本土疫情延燒，確診數仍居高不下。（示意圖／侯世駿攝）

▲本土疫情延燒，確診數仍居高不下。

圖、文／CTWANT

本土疫情嚴峻，目前仍處於高原期，許多人認真防疫，但也有不少老鼠屎。一名女網友就抱怨，公司的阿姨同事覺得自己是「天選之人」，完全不害怕確診，甚至連口罩都不戴，讓她忍無可忍。

「確診不是罪人，而是無知害別人，才是罪該萬死，就是憋到腦都快炸開了！」原PO在臉書《爆怨公社》坦承，自己已經憋超久，從第一波疫情開始到現在，腦部快要炸開。她提到，公司有一名年近60歲的女同事，不斷強調是「天選之人」，不害怕染疫認為只是小感冒，「沒這麼嚴重好嗎？」更稱要與病毒共存，只要打滿3劑疫苗就不用怕，而且確診後是「無敵星星」。

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原PO傳訊向副理抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO傳訊向副理抱怨。

原PO抱怨，女同事都不戴口罩，好心提醒只會耍嘴皮子，說自己沒病毒，結果不幸確診了。好在老闆強制要求回家自主隔離3天，否則公司應該淪陷了，「真的沒看過這樣沒禮貌、沒水準、沒知識、沒常識、沒品、自私、無腦的老阿姨，連快篩都不知道怎麼使用，還要別人幫她，反正不是自己的小孩都沒差」。

原PO認為，這樣的行為很可悲，大家應該要做好防疫，因為病毒和健康息息相關，需要重視，「看不慣這麼自私的人」。透過截圖可見，她傳訊告知副理，寫了一長串細數女同事的「罪行」，副理則表示：「能打出來這麼大一串，妳應該憋很久了」。

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