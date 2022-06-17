清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

▲新冠一號已有足夠存量供民眾購買。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

指揮中心今（17日）公布新增55,187例本土個案，全國累計染疫人數突破3百萬。龐大的確診數也一度導致「清冠一號」缺貨。對此，衛福部中醫藥司司長黃怡超今天表示，清冠一號只要經醫師評估症狀適合使用，「非確診也可以開處方」，並駁斥先前外傳禁止民眾自費購買的消息。

黃怡超指出，今年4至5月因持續出現本土確診破萬，導致清冠一號供不應求，因此「優先」給65歲以上、12歲以下沒打疫苗，與慢性病者等3族群使用，並非外傳的限制其他人不得使用。不過，隨著輕症較多的Omicron的爆發後，目前輕症者一次療程僅須吃藥5天，而非Alpha、Delta的10天。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充，中醫藥司已同意，若醫師認為有處方必要，民眾即使沒有症狀也可透過醫師開立處方、以自費方式取得清冠一號。此外，由國家中醫藥研究所設計的「清冠一號動態表」也已增列最新用藥指引，只需以下5步驟即可進行查詢：

一、點開網址（點我）

二、於頁面最上方選擇縣市

三、確認各診所庫存

四、於頁面右側確認LINE ID電話、地址

五、確認完後致電詢問

除以上5步驟確認外，目前清冠一號視訊門診公費治療僅一個療程，如患者陽性且症狀明顯、想增加療程，須經中醫師處分診療確認並由院方說明後，再由病患決定是否自費使用；若患者轉陰、症狀大幅緩解，則應改由健保中藥調理；至於住院中症患者的清冠一號公費治療，以2個療程為上限。

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