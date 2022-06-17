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彰化+4314！民眾解隔11天快篩「還是陽」　衛生局：傳染力不大

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今日新增4314例本土病例，有確診民眾質疑解隔離後為何快篩11次還是陽性，衛生局長葉彥伯對此表示，這狀況不會很少見，7天解隔後，如果沒有症狀，不用去驗快篩，身體殘留病毒碎片，有的驗出來還很低，因為就算有殘留病毒，也是死的或相當微量，影響不大。

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

依據今天的確診人口曲線圖分析，葉彥伯表示，疫情已經從高原期往下降，累積感染盛行率10.87％，青壯除群也降到一半以下，老年族群個案比例已經增至1成5以上，外縣市和外籍移工占率2成以上抗病毒藥物使用達13.41％，累計使用已經達1萬6795例，長照機構罹病率則衝高到26.43％。

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美表示，確診勞工，可請普通傷病假，雇主依假別給付薪資，一年內30日半薪，不得扣全勤；另外在校園方面，今天到校有1萬963人，全縣到校率8.80％。5至11歲兒童BNT疫苗第二劑，即日起進行學校意願調查，6月22日起，安排醫療團隊進入校園施打，高中以下學校暫停實體課程，延長停課到30日，有照顧需求仍可到校，弱勢學生繼續發放幸福餐券，期末考授權學校決定，可以線上多元評量方式辦理。

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

針對線上民眾提問，確診個案於7天期滿，解除居家隔離後，快篩仍呈現陽性怎麼辦？葉彥伯指出，民眾在居家隔離7天後快篩仍為陽性，並非少見案例，因體內病毒碎片殘留，快篩仍呈現陽性，但實際上病毒的傳染力不大，根據中央防疫政策，民眾可於7天後解除隔離，並做好戴好口罩等個人防護措施、自主健康管理，就可以回歸日常生活。

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，關於居家檢疫期間，前3天住防疫旅館，後4天自主防疫要返家一人一戶，該怎麼申請？民眾若前 3天入住於縣內防疫旅館，欲異動至縣內其他地址進行後4天自主防疫，請向防疫旅館索取異動聲明書，填具異動聲明書後，向居檢關懷人員(村里幹事)提出申請。另外，若入住外縣市防疫旅館，欲異動至本縣進行後4天自主防疫，請洽居家檢疫關懷專線 04-7531999。如有其他疑問，請洽各鄉鎮市公所民政課。

▲彰化縣政府6月17日疫情說明。（圖／彰化縣政府提供）

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