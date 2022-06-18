這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

▲沿著後龍西瓜產區，有好望角、過港隧道等知名觀海景點。（圖／後龍鎮公所提供）



記者許展溢／台北報導

國產西瓜正盛產，農糧署指出，弱鹼性的西瓜除能消暑，從瓜皮內層、瓜肉到瓜籽都有營養，不少縣市都有栽種。其中苗栗縣面積約160公頃，光該縣後龍鎮就達126公頃，不少遊客慕名前往，關鍵是這裡西瓜甜度高、份量重，吃起來有獨特「沙沙」口感，且沿著西瓜產區，有極為知名的觀海景點好望角、過港舊隧道群、海角樂園、濱海自行車道等。

當季西瓜上市又分大小西瓜、紅黃果肉，不少人好奇為何有時西瓜吃起來會有沙沙的口感？農糧署說明，主要與品種、成熟度、營養管理及栽種環境等因素有關，通常需要切開品嚐才能得知。後龍鎮長朱秋隆有一句口頭禪是，切開後龍西瓜，瓜農都會大喊一聲「沒沙免錢」，代表這裡的西瓜甜度高、份量重和口感佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱秋隆說，切開後龍西瓜，瓜農都會大喊一聲「沒沙免錢」。（圖／記者許展溢攝）



農糧署提到，弱鹼性的西瓜除可以消暑，從瓜皮內層、瓜肉到瓜籽都有營養，主要富含醣類、鉀、鎂、磷、維生素A、B1、B2、B12、C等，而紅西瓜另外有胡蘿蔔素、茄紅素，黃西瓜則有瓜胺酸，無論什麼品種或顏色的西瓜都非常棒。

後龍鎮因地形條件，農產品產區與鎮內發展觀光區域重疊，成獨一無二絕佳優勢，後龍鎮公所8年前開始舉辦後龍西瓜節，吸引不少觀光人潮。不過，後龍公所農業課提到，今年受梅雨衝擊，收成期延長，因此今年西瓜節不得不停辦，但不影響品質，以橢圓形果種可到12至17公斤，甜度最高有13至14度。

▲後龍公所曾邀請許富凱拍微電影，引起粉絲搶購西瓜。（圖／後龍鎮公所提供）



後龍西瓜產區自南邊以白沙屯為起點，沿途包括好望角下的南港、中和地區，越過後龍溪出海口之後，溪州、秀水、海埔、外埔，向北一路延伸到大山、灣寶等地區，都是西瓜產地，每年入夏約6月上旬起由南往北陸續採收。其中南港、中和一帶緊鄰山邊媽祖，許多香客進香也買西瓜，加上沿途還有清海宮、慈雲宮等廟宇均供奉媽祖，這裡的西瓜也有媽祖瓜名號。

朱秋隆說，沿著西瓜產區，有極為知名的觀海景點好望角、過港舊隧道群、海角樂園、濱海自行車道，繼續向北有水尾堤防、外埔漁港、合歡石滬、武乃石滬等景點，有趣的是這些景點都與西瓜田、花生田、甘藷田為鄰，說後龍西瓜就長在觀光景點，一點都不為過。

▲後龍西瓜、甘藷和落花生被稱「後龍三寶」。（圖／後龍鎮公所提供）



另外，後龍除西瓜，還有甘藷、落花生，被稱後龍三寶，後龍公所指出，都需特殊土質與環境才能栽培，甘藷種植面積有227.7公頃，是全台前三大產區之一，年產量約5千公噸，海鮮餐廳更藉此推出「拔絲地瓜」菜色作為飯後甜點，而花生種植面積約70公頃，產量達18萬公斤。

朱秋隆強調，後龍最大資產就是觀光，西海岸廣闊海景僅有後龍能近距離觀賞，過去結合農產共同行銷，曾邀請台語歌王許富凱合拍微電影行銷後龍西瓜，引起粉絲搶購。後龍公所表示，後龍夏季有西瓜香瓜，入秋有甘藷、花生，加上一年四季廟口美食、漁港海產、蚵嗲，隨時到後龍都能欣賞美景轉換心情。