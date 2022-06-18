　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

▲▼這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情。（圖／後龍鎮公所提供）

▲沿著後龍西瓜產區，有好望角、過港隧道等知名觀海景點。（圖／後龍鎮公所提供）

記者許展溢／台北報導

國產西瓜正盛產，農糧署指出，弱鹼性的西瓜除能消暑，從瓜皮內層、瓜肉到瓜籽都有營養，不少縣市都有栽種。其中苗栗縣面積約160公頃，光該縣後龍鎮就達126公頃，不少遊客慕名前往，關鍵是這裡西瓜甜度高、份量重，吃起來有獨特「沙沙」口感，且沿著西瓜產區，有極為知名的觀海景點好望角、過港舊隧道群、海角樂園、濱海自行車道等。

當季西瓜上市又分大小西瓜、紅黃果肉，不少人好奇為何有時西瓜吃起來會有沙沙的口感？農糧署說明，主要與品種、成熟度、營養管理及栽種環境等因素有關，通常需要切開品嚐才能得知。後龍鎮長朱秋隆有一句口頭禪是，切開後龍西瓜，瓜農都會大喊一聲「沒沙免錢」，代表這裡的西瓜甜度高、份量重和口感佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼西瓜。（圖／記者許展溢攝）

▲朱秋隆說，切開後龍西瓜，瓜農都會大喊一聲「沒沙免錢」。（圖／記者許展溢攝）

農糧署提到，弱鹼性的西瓜除可以消暑，從瓜皮內層、瓜肉到瓜籽都有營養，主要富含醣類、鉀、鎂、磷、維生素A、B1、B2、B12、C等，而紅西瓜另外有胡蘿蔔素、茄紅素，黃西瓜則有瓜胺酸，無論什麼品種或顏色的西瓜都非常棒。

後龍鎮因地形條件，農產品產區與鎮內發展觀光區域重疊，成獨一無二絕佳優勢，後龍鎮公所8年前開始舉辦後龍西瓜節，吸引不少觀光人潮。不過，後龍公所農業課提到，今年受梅雨衝擊，收成期延長，因此今年西瓜節不得不停辦，但不影響品質，以橢圓形果種可到12至17公斤，甜度最高有13至14度。

▲▼這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情。（圖／後龍鎮公所提供）

▲後龍公所曾邀請許富凱拍微電影，引起粉絲搶購西瓜。（圖／後龍鎮公所提供）

後龍西瓜產區自南邊以白沙屯為起點，沿途包括好望角下的南港、中和地區，越過後龍溪出海口之後，溪州、秀水、海埔、外埔，向北一路延伸到大山、灣寶等地區，都是西瓜產地，每年入夏約6月上旬起由南往北陸續採收。其中南港、中和一帶緊鄰山邊媽祖，許多香客進香也買西瓜，加上沿途還有清海宮、慈雲宮等廟宇均供奉媽祖，這裡的西瓜也有媽祖瓜名號。

朱秋隆說，沿著西瓜產區，有極為知名的觀海景點好望角、過港舊隧道群、海角樂園、濱海自行車道，繼續向北有水尾堤防、外埔漁港、合歡石滬、武乃石滬等景點，有趣的是這些景點都與西瓜田、花生田、甘藷田為鄰，說後龍西瓜就長在觀光景點，一點都不為過。

▲▼這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情。（圖／後龍鎮公所提供）

▲後龍西瓜、甘藷和落花生被稱「後龍三寶」。（圖／後龍鎮公所提供）

另外，後龍除西瓜，還有甘藷、落花生，被稱後龍三寶，後龍公所指出，都需特殊土質與環境才能栽培，甘藷種植面積有227.7公頃，是全台前三大產區之一，年產量約5千公噸，海鮮餐廳更藉此推出「拔絲地瓜」菜色作為飯後甜點，而花生種植面積約70公頃，產量達18萬公斤。

朱秋隆強調，後龍最大資產就是觀光，西海岸廣闊海景僅有後龍能近距離觀賞，過去結合農產共同行銷，曾邀請台語歌王許富凱合拍微電影行銷後龍西瓜，引起粉絲搶購。後龍公所表示，後龍夏季有西瓜香瓜，入秋有甘藷、花生，加上一年四季廟口美食、漁港海產、蚵嗲，隨時到後龍都能欣賞美景轉換心情。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
惡火8死！心碎爸腳穿「焦黑藍白拖」　留宿靈堂徹夜守至親
信義區翻版九龍寨城！單層擠85戶　洗衣機放公共走道
他靠勞保、勞退月領8萬　方法曝光！現在就要開始做
蔡依林超帥CEO姊夫曝光！　18歲東區搭訕天后姊妹
重機正妹6點反駁「台北不如上海」　她在上海出生選擇住台灣
上海化工廠清晨爆炸！　烈燄染紅天空「震醒居民」
輪胎行逆子「打火機點燃衛生紙」燒死8至親　長子確診獨坐靈堂外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

炎夏易出事！　暑假國道每月15起火燒車「暴增7成」

這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

重機正妹6點反駁「台北不如上海」！　她在上海出生選擇住台灣

「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

未來7天熱爆36℃　3縣市高溫警示

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況！女優天使萌也無奈

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

炎夏易出事！　暑假國道每月15起火燒車「暴增7成」

這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

重機正妹6點反駁「台北不如上海」！　她在上海出生選擇住台灣

「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

未來7天熱爆36℃　3縣市高溫警示

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況！女優天使萌也無奈

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

指甲冒2特徵要小心！鳳梨「很多渣男都這樣」：女孩子要注意

蔡其昌「違反防疫規定」推廣石斑魚　台中議員：別再鑽漏洞搞笑了

鄭怡靜「強心臟」化解出局危機　逆轉晉級WTT挑戰賽女單8強

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

養毛孩後發生的怪事！　他PO詭異照：我家冰箱長眼睛

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿「焦黑藍白拖」　留宿靈堂徹夜守至親

輪胎行逆子縱火死8至親…爆口角釀慘劇！她嘆：後悔莫及的是自己

戴資穎今下午4點碰陳雨菲　第21度對決爭印尼公開賽決賽門票

英國首相強生「二度突訪基輔」　宣布烏軍萬人境外訓練計畫

萬麗「618快閃」住行政房！無邊際泳池、含早餐　平日房型免費升等

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

生活熱門新聞

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

OL自認天選之人上班都不戴　結果確診了

他拍照諷警車「停在機車道」

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

許藍方哭窮戶頭剩7000！網：不是節目班底？

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

更多熱門

相關新聞

「潮」玩基隆24小時　不斷電行程報你知

「潮」玩基隆24小時　不斷電行程報你知

還在煩惱不知道要去哪裡玩嗎？想體驗最潮、最好玩的活動，現在只要來到基隆就可以感受到。2022城市博覽會在基隆熱鬧登場，從6/10～6/19為止，一共分為四大展區，分別為A國門展區、B正濱展區、C海科展區、K沙灣展區環繞整個基隆為主軸。

大叔挑到大西瓜！老婆喊「放下」結局笑噴

大叔挑到大西瓜！老婆喊「放下」結局笑噴

水田躺長歪小西瓜　真實身份超殺

水田躺長歪小西瓜　真實身份超殺

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

鳳凰旅行社通過配息每股2元股利　小琉球飯店力拚今年底完工

鳳凰旅行社通過配息每股2元股利　小琉球飯店力拚今年底完工

關鍵字：

苗栗縣後龍鎮朱秋隆農糧署西瓜好望角海角樂園濱海過港隧道觀光白沙屯許富凱漁港

讀者迴響

熱門新聞

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

峮峮擇偶條件曝光：2星座先淘汰

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

「五星連珠」真的來了！

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面