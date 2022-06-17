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挑到大西瓜！妻喊「放下」大叔落寞擺回　她目睹全程爽當最大贏家

▲▼西瓜,西瓜切片,切西瓜（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO成為最大贏家。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著天氣越來越熱，午後吃西瓜再適合不過，就有一名女網友發文表示，她去好市多買西瓜時，撞見一位大叔挑選很久，結果好不容易選到喜歡的，卻被老婆要求「放下」，而在一旁目睹全程的她，最後反而成為最大贏家。貼文曝光後，短短一小時吸引近7000人按讚朝聖。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到她日前去好市多買西瓜時，才剛走過去就見一位大叔選了很久，最後好不容易選到自己想要的「妃子」，便抱在懷裡笑開懷，豈料，老婆這時出現了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

老婆看著大叔，開口大喊「放下！」聞言，大叔也只好落寞地將西瓜放回原位。而目睹全程的原PO，馬上接手這顆西瓜，買回家之後，全家人都說又甜又好吃，還帶有沙沙的口感。事後原PO更不禁直呼，選西瓜也要選人，跟在高手旁邊，一定可以選到好西瓜！

貼文曝光後，也引發網友熱議，「前人挑瓜，後人吃涼，我們感激他」、「我彷彿感受到大叔的落寞」、「是不是該謝謝大叔他太太」、「我滿腦子都是大叔聽到『放下』那個落寞的表情」、「也想偶遇大叔」、「最後的疼愛手放開」、「別人的妃子特別美好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲貼文疑似釣出苦主本尊。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

還有網友好奇，「大叔現在會不會正在看這則流淚？」結果貼文底下，就釣出苦主表示，「雖然不知道樓主撿走的是不是我的西瓜，但我確實是那個每次去Costco被迫放下西瓜的那個人，沒辦法～他們的西瓜都太大，老婆說冰箱放不下」。

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