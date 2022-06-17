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黑心快篩早載明為陸製　林奕華痛批：整個食藥署「菜英文」都硬拗

▲▼國民黨立委林奕華。（資料照／記者陳換丞攝）

▲國民黨立委林奕華。（資料照／記者陳換丞攝）

實習記者張鈞量／台北報導

檢調查出大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」混用中國代工次級品出貨，食藥署遭批評事前早知情卻無應對。國民黨立委林奕華17日質疑，美國FDA（食品藥物管理局）網頁與製造商都清楚載明，該快篩試劑生產地在中國大陸，而食藥署聲稱在聖地牙哥的製造地址，其實只是美國總公司的所在地。她批評，食藥署「菜英文」不發新聞解釋還好，一解釋反而讓國人看清，原來政府的外文審查能力是如此不堪。

針對食藥署昨日強調，其核准的家用快篩製造商在美國聖地牙哥，林奕華透過臉書質疑，「食藥署究竟還要說謊、混淆視聽多久？」，連美國FDA網頁與製造商ACON公司官網都清楚載明了通過美國FDA的富樂家用快篩試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）原生產地在中國大陸。難道人民要食藥署為審查錯誤道歉、檢討很難嗎？

林奕華強調，「世界上根本不存在美國製的富樂快篩」，不論是獲得美國EUA的Home Test或是歐洲販售的Rapid Test，全都是中國大陸產製。美國FDA在今年三月份，針對未獲得EUA的歐版富樂快篩試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Rapid Test）特別在FDA的官網刊登原廠發出的召回警告。在FDA的官網中，特別針對歐版與美版富樂快篩，有清楚的比較對照圖。根據FDA的官網圖示，可以很清楚知道食藥署所謂的製造地聖地牙哥，其實只是美國總公司所在地址，快篩試劑的生產地很清楚的寫明在中國大陸（Made in China）。

林奕華指出，再舉iHealth跟ellume兩個也通過美國EUA的快篩試劑為例，這兩款產品外盒的Manufacturer地址分別登記在美國與澳洲，但是產品外盒一個清楚載明在中國大陸生產（Made in China），另一個載明在美國生產（Made in USA）， 更證明Manufacturer登記地址不等於生產地址。食藥署「菜英文」不發新聞解釋還好，一解釋反而讓國人看清原來政府的外文審查能力是如此不堪。

林奕華批評，大鑫事件證明食藥署對快篩試劑事前審查機制並不嚴格，雖然EUA的通過率很低，但審查過程完全被廠商資料牽著鼻子走。除此之外，食藥署對產品上市後的稽查機制也不夠完備，才會讓無效快篩流入市面。如今再被在野黨踢爆審核過程有問題卻還想狡辯，都再再驗證食藥署長吳秀梅完全不適格署長一職，無法替人民健康把關，應該立即下台。連美國FDA跟原廠都載明富樂快篩就是中國大陸製，不解食藥署還要硬拗什麼？難道美國人會認為美國製的快篩試劑很糟糕，在美國販售的富樂快篩必須偽裝成中國製才有市場？

林奕華呼籲檢調，不要被食藥署錯誤的訊息所誤導，不應該僅僅調查大鑫公司的法律責任，更應該調查食藥署當初的審查過程是否有違法甚至是否有不肖官員利用審查機會收取不當利益。否則，不會所有事實都擺在眼前，整個食藥署都還要硬拗，混淆視聽。食藥署的反應更讓國人合理懷疑「邵博士」的角色並不單純。

▼林奕華貼出照片，證明富樂快篩包裝已載明其為陸製。（圖／翻攝林奕華臉書）

▲▼林奕華貼出照片，證明富樂快篩包裝已載明其為陸製。（圖／翻攝林奕華臉書）

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