▲《菸害防制法修正草案》修法遇到變數。（圖／pixabay）



記者杜冠霖／台北報導

《菸害防制法修正草案》10日完成朝野協商，預期11日三讀完成修法，但國民黨團卻突然變卦，未在朝野協商結論上簽名，導致草案未能三讀。對此，民進黨團批評，該法案經國民黨立委林為洲5次協商，好不容易要通過，國民黨團卻出爾反爾；立委林楚茵更質疑，拖延相關進程是否要為立委林奕華解套、沒收北市立委補選？

民進黨團幹事長羅致政表示，《菸害防制法修正草案》去年5月就通過委員會審查，部分條文保留，已經過5次朝野協商，在社會各界期盼下，照理講今天應該可以順利通過，昨日各黨代表、黨團幹部也都簽字完成，唯獨國民黨黨團幹部還沒簽名，也因為這樣送不出院會進行宣讀、通過。

羅致政指出，案子卡住原因，就是國民黨團幹部還沒簽字，讓這紙協商結論，無法在今天完成，萬一國民黨持續不簽的話，菸害防制法的修正，可能面臨變數，呼籲國民黨團盡快簽字，讓社會各界期待的修法盡快通過。

民進黨團副書記長吳玉琴介紹，該法案從第5會期開始，經過林為洲召委5次協商後，努力形成共識，修法有幾個重點，包含：一禁一管，禁止電子菸、嚴管加熱菸，加熱菸跟必要組合元件（載具）需要經過衛福部健康評估，在加熱菸載具部分也一直都有不同意見，很多委員認同載具需要納管，因此載具也要一起評估，也有非常多罰則管理加熱菸菸品。

羅致政表示，這次修法有其迫切性，過去國民黨執政時沒有處理，這次民進黨下定決心，昨朝野協商後傳出朝野都同意通過的消息，照理講應該很順利，結果今天到議場要請國民黨團簽字的時候又縮回去，「或許有一些政治的盤算在裡面。」

林靜儀指出，如果未針對電子煙跟加熱菸管理就是坐視亂象叢生，電子煙內容物並非菸，而是有機化合物、香料等，對於肺部的傷害甚至比傳統煙草更快、更直接，因此「菸害防制法」修法對其進行相關管制，過程中很多人關注，更經過5次協商，現在國民黨團卻不簽，「難道國民黨認為林為洲的協商結論不存在嗎？」

民進黨團副書記長林楚茵直言，許多家長團體大聲疾呼儘速修法，好不容易經過5次協商後有一定進程，為何國民黨團要跟全國家長為敵？拖延「菸害防制法」是不是國民黨沒收北市立委補選的遮羞布？

林楚茵表示，林奕華過去在臉書說還有工作在立院，也就是氣候變遷因應法跟菸害防制法尚未完成，因此還不能就職副市長，而2月1日後就職立委缺額就不用補選，氣候變遷法昨天已經過關，國民黨團是不是為此要把林奕華留在立法院，才能夠沒收北市立委補選？