　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菸防法三讀前又卡住！國民黨團不簽協商結論　她曝藍營考量是「這個」　

▲抽菸,吸菸,肺癌,健康,加熱菸,菸害。（圖／pixabay）

▲《菸害防制法修正草案》修法遇到變數。（圖／pixabay）

記者杜冠霖／台北報導

《菸害防制法修正草案》10日完成朝野協商，預期11日三讀完成修法，但國民黨團卻突然變卦，未在朝野協商結論上簽名，導致草案未能三讀。對此，民進黨團批評，該法案經國民黨立委林為洲5次協商，好不容易要通過，國民黨團卻出爾反爾；立委林楚茵更質疑，拖延相關進程是否要為立委林奕華解套、沒收北市立委補選？

民進黨團幹事長羅致政表示，《菸害防制法修正草案》去年5月就通過委員會審查，部分條文保留，已經過5次朝野協商，在社會各界期盼下，照理講今天應該可以順利通過，昨日各黨代表、黨團幹部也都簽字完成，唯獨國民黨黨團幹部還沒簽名，也因為這樣送不出院會進行宣讀、通過。

羅致政指出，案子卡住原因，就是國民黨團幹部還沒簽字，讓這紙協商結論，無法在今天完成，萬一國民黨持續不簽的話，菸害防制法的修正，可能面臨變數，呼籲國民黨團盡快簽字，讓社會各界期待的修法盡快通過。

民進黨團副書記長吳玉琴介紹，該法案從第5會期開始，經過林為洲召委5次協商後，努力形成共識，修法有幾個重點，包含：一禁一管，禁止電子菸、嚴管加熱菸，加熱菸跟必要組合元件（載具）需要經過衛福部健康評估，在加熱菸載具部分也一直都有不同意見，很多委員認同載具需要納管，因此載具也要一起評估，也有非常多罰則管理加熱菸菸品。

羅致政表示，這次修法有其迫切性，過去國民黨執政時沒有處理，這次民進黨下定決心，昨朝野協商後傳出朝野都同意通過的消息，照理講應該很順利，結果今天到議場要請國民黨團簽字的時候又縮回去，「或許有一些政治的盤算在裡面。」

林靜儀指出，如果未針對電子煙跟加熱菸管理就是坐視亂象叢生，電子煙內容物並非菸，而是有機化合物、香料等，對於肺部的傷害甚至比傳統煙草更快、更直接，因此「菸害防制法」修法對其進行相關管制，過程中很多人關注，更經過5次協商，現在國民黨團卻不簽，「難道國民黨認為林為洲的協商結論不存在嗎？」

民進黨團副書記長林楚茵直言，許多家長團體大聲疾呼儘速修法，好不容易經過5次協商後有一定進程，為何國民黨團要跟全國家長為敵？拖延「菸害防制法」是不是國民黨沒收北市立委補選的遮羞布？

林楚茵表示，林奕華過去在臉書說還有工作在立院，也就是氣候變遷因應法跟菸害防制法尚未完成，因此還不能就職副市長，而2月1日後就職立委缺額就不用補選，氣候變遷法昨天已經過關，國民黨團是不是為此要把林奕華留在立法院，才能夠沒收北市立委補選？

ET快訊
快訊／遭爆選秘書如選妃　蘇貞昌下令謝曉星即日免職
熊熊主持尾牙「穿超透」！林莎彎腰露半球　台下真實反應曝
被丟包！50多名旅客還在登機巴士　航班起飛了
社區總幹事A走217萬管理費！　公告貼假收支明細
快訊／正面對決余正煌！　林智堅現身：小心跌倒
幕後／蔡英文、蘇貞昌原上月已確認內閣初方案　逼宮氛圍今已難擋
快訊／酷航起飛前「行動電源起火」　整顆燒毀照曝光
快訊／宋逸民怒揭6大罪狀　小甜甜無奈回應了
18億快花光！　這地方2000元紅包沒了
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

傳蘇貞昌今遞辭呈　藍營女戰神轟：網軍治國不改換誰都一樣

傳蘇貞昌今遞辭呈、陳建仁接任閣揆　民進黨團：毫無所悉

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

徐巧芯揭余正煌「承受很大的壓力」　怒控：民進黨還在保護林智堅

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

民進黨提早一周召開廉政會！　邱莉莉、林志展自請停止黨權

傳蘇貞昌今遞辭呈　藍營女戰神轟：網軍治國不改換誰都一樣

傳蘇貞昌今遞辭呈、陳建仁接任閣揆　民進黨團：毫無所悉

幕後／蔡英文、蘇貞昌上月已確認內閣改組名單　逼宮氛圍今已難擋

徐巧芯揭余正煌「承受很大的壓力」　怒控：民進黨還在保護林智堅

城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

統一獅有意吸收林益全　餅總：有好有壞

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

民法成年人年齡下修至18歲　一文看結匯申報規定

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

韓啦啦隊妹好身材狂彈　 台灣鄉民開酸：已超塑

政治熱門新聞

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤內容曝光　總統府轉述4重點

館長：國民黨被罵會改進　民進黨被罵就罵回去

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

即／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」

蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

王世堅重提周玉蔻「地上爬」　嗆「尊重70歲老太太」

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

更多熱門

相關新聞

他稱蘇貞昌「滿意度始終保持35％以上」　不必醜化他的努力

他稱蘇貞昌「滿意度始終保持35％以上」　不必醜化他的努力

民進黨2022九合一選舉大敗後，黨內希望內閣改組的聲浪四起，也開始出現逼宮行政院長蘇貞昌的聲音。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇今（11）日就透過臉書表示，蘇貞昌滿意度始終維持在35%以上，這樣穩定政局的表現，不需要去醜化他的努力。

里長控訴蕭景田行賄遭黨中央忽視？　朱立倫反問記者這句話

里長控訴蕭景田行賄遭黨中央忽視？　朱立倫反問記者這句話

游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

游淑慧聲援高嘉瑜！　列港湖區得票數喊：是民進黨不能沒有她

林明溱完成投二選區立委補選登記

林明溱完成投二選區立委補選登記

趙少康、張亞中表態選總統　朱立倫回應了

趙少康、張亞中表態選總統　朱立倫回應了

關鍵字：

菸害防制法林為洲國民黨民進黨羅致政林靜儀林楚茵林奕華

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面