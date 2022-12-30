1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

▲民進黨立法院黨團召開『就等她奕人～沒收補選愧對台北』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委林奕華將接任台北副市長，而她日前表明2月才要就任，留下的立委席位也因任期規定不再補選，形同「1人卡2位」，對此，民進黨立院黨團30日批評，大安區對國民黨宛如囊中物，卻為了避免內鬥、等一個人就任，就決定沒收補選，罔顧大安區29萬市民權利，既沒收立委補選機會，也讓台北副市長鬧空城。

民進黨團副書記長林楚茵指出，蔣萬安上任台北市長後，還有一個副市長空缺「就等這奕人」，相信林奕華是認真的委員，但立法院是合議制，許多法案跟協商不用靠一個人，卻為了讓國民黨避免內鬥，罔顧大安區29萬市民權利，沒收立委補選機會，也讓台北副市長位置鬧空城。

林楚茵批評，自從立委改為單一席次後，民進黨從來沒有拿下大安區這席立委，從李慶安、蔣乃辛到林奕華，對國民黨而言，大安區就是囊中之物，現在卻為了避免內鬥爭議，乾脆蓋牌、沒收補選。

林楚茵直言，林奕華以52.4%拿下這席立委，蔣萬安也在大安區拿下近五成票數，大安區選民如此肯定國民黨，但國民黨有好好對待大安區選民嗎？未來一年大安區將沒有立委服務，林奕華說把服務處留給某某委員，請問這是指定接班嗎？

民進黨團副幹事長林靜儀表示，林奕華是國民黨內較認真的委員，這點必須肯定她，但如果林奕華是真的掛心不下相關法案、國民黨也沒人能夠幫她，那她應該當到本次會期的1月13日，但她卻拖到2月1日才就職，就為了不用再補選。

林靜儀指出，大安區接下來整整一年會沒有選區立委，既然已經確定就職副市長，為何不早日就職，讓大安區有下一個適合的立委？

林靜儀喊話，林奕華可以在立委職位上留下好的身影，讓國、民兩黨推出適合人才補選，因為區域立委是民眾投票支持誰，這不是林奕華說交給誰就可以交差，包含王鴻薇也是，在新任期只做過一件事，就是投票選議長，若她當選、接下來四年職務都將廢除。

林靜儀呼籲，照顧選民是責任，確實民眾對於選舉非常疲倦，但選舉是一個非常重要的程序，國民黨無視選民的抉擇、未來一年將陷入立委空窗期，利用制度的漏洞沒收補選，這是非常不負責任的行為。

林楚茵表示，兩位都是政壇表現優秀女性，但不要把政黨利益放在前面、回頭是岸，相信林奕華很清楚，先佔位置再落跑，這樣對得起選民嗎？還指定接班人服務，這樣算民主嗎？

