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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林奕華何時辭立委？　蔣萬安話沒說死：按既定規劃進行

▲▼蔣萬安除夕慰勞衛生局及聯醫同仁＋中興醫院受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安除夕與中興醫院醫護合影。（圖／記者陳家豪攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期2月1日報到，將轉任台北市副市長的國民黨立委林奕華何時去職受關注。對此，台北市長蔣萬安21日說明，市府團隊就是全力拚市政，相關人事的安排都照既定規劃在進行，只要確定就會跟大家報告。

針對去職日期，林奕華日前受訪表示，會再跟國民黨團討論，盼讓市府新職與立院工作取得平衡。國民黨團書記長謝衣鳯說明，希望時間點在新會期召委選舉結束後。

蔣萬安今天下午前往慰勞衛生局和聯合醫院同仁，並接受媒體聯訪。針對外界高度關注的人事議題，他僅說，市府團隊就是全力拚市政，相關人事的安排都照既定規劃在進行，只要確定就會跟大家報告。

▲▼蔣萬安除夕慰勞衛生局及聯醫同仁＋中興醫院受訪。（圖／記者陳家豪攝）

媒體關注，民政局預估2月底、3月初台北市的總人口數會達到250萬人，是否有可能再找第三位副市長？蔣萬安說明，統計到去年底，台北市的人口數已經來到248萬人，民政局推估今年3月有可能到250萬人，當然一樣希望能夠提高台北市的人口數，最重要的目的，是吸引更多人才來到台北、留在台北，推出生育政策也是為了創造人口紅利，提升城市競爭力，讓台北持續進步，「接下來如果達到一定的標準，相關法律規定要如何辦理，我們就如何辦理。」

此外，有媒體詢問，近期傳出有民眾擔心月租停車場，可能因為外縣市民眾來看台北燈會而被排擠？蔣萬安說明，有聽到里長們的心聲，第一時間已請交通局、觀傳局做相對應的措施，鼓勵民眾在燈會期間搭乘大眾運輸工具，相關局處也會強化車流導引，會有妥善的處理。

▲▼蔣萬安除夕慰勞衛生局及聯醫同仁＋中興醫院受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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