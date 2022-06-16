名嘴諷8死現場「姍姍來遲」　林智堅確診中反擊：現場都看到



▲林智堅在臉書回應名嘴點名。（圖／翻攝林智堅臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅於昨(15日)凌晨抵達東大路8死火警現場，今（16）日傍晚因出現呼吸道不適發現確診，目前依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離規定。名嘴陳揮文午間在臉書點名林智堅，「如果珊珊來遲的是韓國瑜侯友宜盧秀燕，恐怕被罵翻了」。

名嘴陳揮文午間於臉書發文「新竹市八死縱火悲劇，消防局獲報2209，控制火勢2236，林智堅到場2330。如果姍姍來遲的是韓國瑜侯友宜盧秀燕，恐怕被罵翻了。」

▲林智堅在臉書回應名嘴點名，暗指他沒有第一時間抵達現場。



晚間8時許，林智堅也在臉書回應，昨夜的大火著實令人心痛，但名譽和團隊一直是我高度重視的。即使在這樣的狀況下，仍有必要悍衛自己和市府團隊的名譽，對惡意抹黑做出澄清，從昨晚制現在，救災、調查、安置、後事都持續進行，對於媒體名嘴試圖利用悲劇作為攻擊政治工具，實在感到遺憾痛心。

林智堅說，現場有大批媒體記者，都知道他幾點現場進行指揮，大家深知火災嚴重性，一刻不能延誤，非常遺憾，在家屬悲痛還未撫平之際，還要花時間澄清謠言、證明被抹黑。

同時公布昨晚的救災時序表：

10:09 消防局接獲民眾火警報案

10:17 消防局同仁抵達現場

10:23 接獲消防局長彙整通報火場資訊

10:25 市長電話指示各局處如民政、警察、社會、行政出發前往現場支援

10:37 市長聯繫隨扈備車前往火災現場

10:44 市長座車抵達官邸

10:48 市長抵達火災現場

11:30 臉書發文報告現場狀況

12:41 搶救行動結束離開現場

▲名嘴在臉書點名林智堅，諷刺「如果是其他首長遲到，早就被罵翻了」。（圖／翻攝陳揮文臉書）

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