縱火害死8家人！主嫌陳彥翔傷勢曝　最快這個時間拔管做筆錄　　

記者陳凱力／新竹報導

新竹31歲男子陳彥翔15日買汽油縱火，燒死媽媽、妹妹以及妻兒等8名家人，陳彥翔在火警現場當場被警方制伏，送醫診斷為全身15%燙傷，及呼氣道二級灼傷，醫師評估予以預防性插管，外界也關心陳彥翔究竟何時能拔管做筆錄。

據了解，陳彥翔長期因債務關係與家裡人發生衝突，老人家供吃供住還要幫帶3孫，卻疲於填補陳彥翔的錢坑，陳彥翔向家人誇下海口要做出一番成績，父親金援了50萬，他卻依然愛做不做，讓長輩頭痛。

親友透露，陳彥翔沉迷線上博奕，信貸、卡債無數，和哥哥與妹妹相比，二兒子讓父母相當頭痛，經常被父母嘮叨、碎念，或是提醒「看清現實」停止不切實際的夢想，陳彥翔因此認為爸媽只疼哥哥、妹妹，偏心。

▲輪胎行8死案主嫌陳彥翔目前因呼吸到二度灼傷遲遲拔不了管，做不了筆錄。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



案發時陳彥翔將汽油潑灑一樓入口處的機車，自己也被波及，全身15%燙傷、氣管二度灼傷。一般為了預防呼吸道灼傷後的氣管水腫，會採取預防性插管3、4天確認度過危險期後再拔管，對於陳彥翔的傷勢，醫療人員僅表示，會密切評估，持續觀察，無法預測。

據了解，陳彥翔的管路今日仍持續放置，筆錄仍無法製作，雖然皮膚燒燙傷情況不嚴重，且無生命危險，但是氣管有程度上的損傷，「還要幾天才能拔管」。

▲陳彥翔雖無生命危險，但因氣管問題遲遲拔不了管。

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