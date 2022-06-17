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foodpanda加收平台費遭800人投訴　消保處：業者允諾與個案協商

▲▼foodpanda「加收平台費」引發風波。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda「加收平台費」引發風波，消保處累計收到超過800件申訴。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶、蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda（富胖達）」無預警宣布從6月7日上午10時起，在6縣市外送訂單加收「平台費」而引發消費者反彈，行政院消保處表示，截至本週三（15日）為止，上述申訴案高達831件，而且光是今年元旦到週三為止申訴案件幾乎和去年差不多，已請台北市儘速根據消保法進行行政調查，是否違反消保法及民法規定，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件。

外送平台「foodpanda」宣布自6月7日上午10時起，在6縣市之外送訂單加收「平台費」，其中，北北基多收5元，桃園及新竹縣市則收3元，連同已付費的訂閱制會員同樣也得負擔，此舉掀起大批會員不滿，認為業者變相漲價，且未經告知加收費用已算片面違約。

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消保處指出，美食外送平台業者「富胖達公司」在6月6日無預警宣布，從7日起增收台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市及新竹縣等6地區「平台服務費」引起消費者反彈，消保處統計到本週三為止，本事件消費申訴案件高達831件，而該公司110年被申訴1945件，而今年光是1至6月15日被申訴就高達1706件，其中包括含本事件831件。

消保處表示，事件發生後，在上週（10日）召開會議，由於富胖達登記在台北市，故請台北市儘速依照消保法進行行政調查，就本事件確認是否有違反消保法及民法規定，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件。

此外，消保處表示，也請富胖達公司積極處理消費申訴案件，該公司允諾在接獲各縣市政府消費爭議案件後，依個案協商討論，而消保處也呼籲消費者，如與富胖達公司間產生消費爭議，可依消保法第43條以下規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另應完整保留各項訂單資料，未來若召開協商會議時提出，以保障自身權益。

對此，foodpanda則回應，「為配合全球政策，此次平台費通知時間較晚，我們也清楚聽到了各方的反饋。未來平台將會加強資訊揭露與溝通，並積極協助消費者處理各項消費問題，盡力提供消費者最經濟實惠的服務。」

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