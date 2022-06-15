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大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲相保處抽查全台7間大學與周邊共29家餐廳，共有23家餐廳在衛生安全管理不合格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了維護消費者權益，行政院消費者保護處在今年4至5月間，協同7縣市相關單位，前往7間大專校院校園暨周邊共29家餐廳進行衛生、環保及消防的聯合查核，今（15日）公布結果，發現有23家餐廳在衛生安全管理不合格，其中包括飲料檢驗7家不合格、液化石油氣容器串接6家不合格等，消保處表示，目前已由各地方政府主管機關依法查處並督促業者改善。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，從107年至109年，食物中毒案件共1406案，其中校園食物中毒案件共228案，比率約16%，消保處指出原因多為人員衛生習慣不佳、環境不潔致食品受到污染，故消保處會同北北宜桃中彰與新竹市的消保官及主管機關，針對大專校院暨周邊餐廳進行查核。

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消保處表示，共針對7間大專校院的校園暨周邊共29家餐廳（校內15家，校外14家）進行衛生、環保及消防的聯合查核，並抽驗其中22家餐廳使用油炸油及20家餐廳提供或販售飲料，其中衛生安全管理共計查核29家，不合格23家，其中校園15家，不合格9家，校外查核14家，14家全部都不合格。

消保處進一步指出，在食品良好衛生規範準則部分，共計查核29家，不合格有21家，其中校園15家，有不合格9家，校外14家當中則有12家不合格。

至於餐廳的主要違規態樣，消保處表示，包括從業人員應依規定辦理年度健康檢查；牆壁、支柱及地面應保持清潔；不得發現病媒出沒或應實施有效病媒防治措施；冷藏、冷凍庫溫度；食品、食品原料、食品添加物不得逾有效日期等不符合規定。

另在飲料檢驗部分，消保處表示，總共抽驗20家（校園8家、校外12家），有7家不合格，不合格率35%，在校園不合格1家，校外不合格有6家，等於校外飲料檢驗不合格達5成。

消保處分析，從本次查核結果可看出，環保違規家數最少，其次是消防違規，衛生違規家數最多，而從校園及校外餐廳來看，校園餐廳的液化石油氣管理尚有改善空間，至於校外餐廳的衛生管理，更需要積極加強輔導及查核。
 

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