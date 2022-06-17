「加收平台費」831人怒投訴消保處！協商方案曝　foodpanda回應了

▲foodpanda平台費引發爭議。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」自6月7日上午10時起於6縣市之外送訂單加收「平台費」，連同已付費的訂閱制會員同樣也得負擔，此舉掀起大批消費者不滿紛紛投訴行政院消保處，截至6月15日止申訴案高達831件，消保處稍早公開最新協商進度，表示已要求北市府儘速依消費者保護法進行行政調查，業者則允諾依個案處理消費爭議，對此，foodpanda也作出最新回應。

▲foodpanda6月7日起針對6縣市收取3至5元平台費。（圖／翻攝熊貓公告）

foodpanda6月7日起於6縣市加收「平台費」，且無論是一般消費者或是訂閱制會員皆須多支付3至5元費用，引來大批消費者反彈，認為foodpanda無預警且未提前公告即加收平台費，不僅與平台使用條款條款不符，更直言是變相收費、片面違約，紛紛投訴消保處，要求業者退訂並按比例退款。

歷經1周協商，行政院消保處公開最新協商進度，表示目前已請台北市政府（設立登記於該轄區）應儘速依消費者保護法進行行政調查，就本事件確認是否有違反消保法及民法之規定，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件，同步請富胖達公司積極處理消費申訴案件，業者也允諾在接獲各縣市政府消費爭議案件後，將依個案協商討論。

對此，foodpanda則回應，「為配合全球政策，此次平台費通知時間較晚，我們也清楚聽到了各方的反饋。未來平台將會加強資訊揭露與溝通，並積極協助消費者處理各項消費問題，盡力提供消費者最經濟實惠的服務。」