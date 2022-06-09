　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲外送平台foodpanda日前公佈針對6縣市收取「平台費」，引發網友兩極討論。（圖／記者蕭筠攝）

記者錢雅慧／綜合報導

外送服務已成日常，根據資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年臺灣消費者使用外送服務行為，發現有72%消費者曾使用過外送服務。而外送平台foodpanda於日前公佈6/7起針對6縣市收取「平台費」，引發網友兩極討論！其中訂閱會員制pandapro用戶多表示不滿已付費成為會員，為何仍遭增收「平台費」。對此，廣告行銷專家－文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析「懶惰紅利是消費者依賴外送平台的主因」。

鈕則勳進一步說明，「懶惰紅利」即為社會大眾的時間機會成本，當懶惰紅利（節省的時間成本、風險成本…）大於平台收費（包含外送費、平台費等支出），即是合理花費。一般我們要取得民生物資，往往需要經過移動、比價、等候交易三個階段。但網際網路一舉解決了移動成本、與信息不對稱問題。消費者只要打開手機，所有店家的資訊就在自己眼前，消費者可以立即進行交易決策 ; 而等候餐點的時間可以自由決定運用，完全不必再花成本趕回公司。基於此，當前成功的共享經濟平台，不論旅遊、餐飲、租車、百貨等類型，都是基於帶給消費者的懶惰紅利遠大於平台的服務費。

廣告行銷專家－文化大學廣告學系專任教授鈕則勳（圖／鈕則勳提供）

▲廣告行銷專家－文化大學廣告學系專任教授鈕則勳。（圖／鈕則勳提供）

此外，從市場行銷視角來看，無論國內外的外送平台為求開拓市場，多數均會推出「訂閱會員制」，如同Uber Eats 優饗方案、foodpanda的pandapro方案，皆屬於新型態訂閱制，透過事前的會員成本支付，進而讓會員節省更多運費，或獲取更優惠的餐價，同時還有不定時加碼優惠，為消費者創造利多；對平台來說，訂閱制亦是擴張市場的有效方法（消費者省錢的同時，亦增加了下訂的頻率與機會），可以說是雙贏策略。

而政大經濟系兼任教授林祖嘉則認為，「外送平台經濟」的出現，要是讓人民生活上的交易更為方便，降低了交易成本，刺激更多的消費，從而增加消費者的「消費者剩餘」（consumer surplus），比方說，Netflix讓大家更容易和更低成本的看電影和影集；Spotify 讓大家更容易的享受音樂。最近很夯的「非同質化代幣」（NFT）讓大家可以更容易的投資或購買一些喜歡的商品，讓許多以前無法想像的交易可以完成。主要就是因為平台經濟大幅降低了交易成本，而讓這些過去看起來不可能的市場和交易，可以很輕鬆的完成。

foodpanda在新加坡、香港已於2021年11月收取平台費，新加坡是收費0.29新幣（約台幣6.21元）、香港為2港幣（約台幣7.5元）。Uber Eats在日本、美國約是收取訂單的10%~15%。 專家表示，對於台灣消費者而言，以往平台費可謂是「免收」，而非為現在「增收」，按此趨勢，雖然其他平台表示暫時無收取計畫，但當平台經濟面臨全球市場變化而增加成本時，平台出現費用漲幅仍是可預期的結果。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

喝對了才能瘦！醫師揭綠茶這樣喝瘦身美顏最有效

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

鬍子炸裂崩壞？！開架精品級刮鬍刀618回饋降落　型男魅力回歸

今天衝了！頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

啥米？信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟　回饋點數賺破萬

快篩陽即確診自我檢測超重要！網推「香港救世」佛心價

美女主播欽點「不傷手的洗碗精」美式賣場獨賣！結帳現省一杯拿鐵錢

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

媽媽假裝暈倒！邊境秒衝向前「CPR急救」...雙腳大力壓胸口超機靈

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋」　羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

消費熱門新聞

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

不傷手的洗碗精！入手2組現省1張紅色小朋友

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

頂呱呱「1元呱呱包」限時4天搶吃

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

網推「香港救世」快篩佛心價

9大速食店最新「超省優惠」來了

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

信用卡回饋也能比？Sandy 、KID刷卡不手軟

foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

更多熱門

相關新聞

從富胖達調整價格看平台經濟的重要性

從富胖達調整價格看平台經濟的重要性

日前外送平台富胖達（Foodpanda）宣布每單將收取3至5元的平台費用，就經濟學者來說在意的問題是，富胖達在調整價格的同時，是否能提供消費者更好的平台服務、是否對於其員工能提供更好的工作環境、對於外送夥伴能否提供更好道路安全的重視與照顧，這應該才是我們更關心的地方。

foodpanda「6月超殺優惠碼」來了

foodpanda「6月超殺優惠碼」來了

foodpanda今漲價！6縣市加收平台費

foodpanda今漲價！6縣市加收平台費

熊貓明起多收費！　1族群崩潰了

熊貓明起多收費！　1族群崩潰了

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

關鍵字：

foodpandapandapro美食外送外送平台

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面