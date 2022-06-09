foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說

▲外送平台foodpanda日前公佈針對6縣市收取「平台費」，引發網友兩極討論。（圖／記者蕭筠攝）

記者錢雅慧／綜合報導

外送服務已成日常，根據資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年臺灣消費者使用外送服務行為，發現有72%消費者曾使用過外送服務。而外送平台foodpanda於日前公佈6/7起針對6縣市收取「平台費」，引發網友兩極討論！其中訂閱會員制pandapro用戶多表示不滿已付費成為會員，為何仍遭增收「平台費」。對此，廣告行銷專家－文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析「懶惰紅利是消費者依賴外送平台的主因」。

鈕則勳進一步說明，「懶惰紅利」即為社會大眾的時間機會成本，當懶惰紅利（節省的時間成本、風險成本…）大於平台收費（包含外送費、平台費等支出），即是合理花費。一般我們要取得民生物資，往往需要經過移動、比價、等候交易三個階段。但網際網路一舉解決了移動成本、與信息不對稱問題。消費者只要打開手機，所有店家的資訊就在自己眼前，消費者可以立即進行交易決策 ; 而等候餐點的時間可以自由決定運用，完全不必再花成本趕回公司。基於此，當前成功的共享經濟平台，不論旅遊、餐飲、租車、百貨等類型，都是基於帶給消費者的懶惰紅利遠大於平台的服務費。

▲廣告行銷專家－文化大學廣告學系專任教授鈕則勳。（圖／鈕則勳提供）



此外，從市場行銷視角來看，無論國內外的外送平台為求開拓市場，多數均會推出「訂閱會員制」，如同Uber Eats 優饗方案、foodpanda的pandapro方案，皆屬於新型態訂閱制，透過事前的會員成本支付，進而讓會員節省更多運費，或獲取更優惠的餐價，同時還有不定時加碼優惠，為消費者創造利多；對平台來說，訂閱制亦是擴張市場的有效方法（消費者省錢的同時，亦增加了下訂的頻率與機會），可以說是雙贏策略。



而政大經濟系兼任教授林祖嘉則認為，「外送平台經濟」的出現，要是讓人民生活上的交易更為方便，降低了交易成本，刺激更多的消費，從而增加消費者的「消費者剩餘」（consumer surplus），比方說，Netflix讓大家更容易和更低成本的看電影和影集；Spotify 讓大家更容易的享受音樂。最近很夯的「非同質化代幣」（NFT）讓大家可以更容易的投資或購買一些喜歡的商品，讓許多以前無法想像的交易可以完成。主要就是因為平台經濟大幅降低了交易成本，而讓這些過去看起來不可能的市場和交易，可以很輕鬆的完成。



foodpanda在新加坡、香港已於2021年11月收取平台費，新加坡是收費0.29新幣（約台幣6.21元）、香港為2港幣（約台幣7.5元）。Uber Eats在日本、美國約是收取訂單的10%~15%。 專家表示，對於台灣消費者而言，以往平台費可謂是「免收」，而非為現在「增收」，按此趨勢，雖然其他平台表示暫時無收取計畫，但當平台經濟面臨全球市場變化而增加成本時，平台出現費用漲幅仍是可預期的結果。