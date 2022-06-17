IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

▲IKEA餐廳有許多美食備受推崇。（圖記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

說到IKEA美食，以「肉丸」知名度最高，不過就有常客大推其他品項，笑虧IKEA是被家具耽誤的餐廳。話題引起熱烈討論，其中3種低調神品廣受歡迎，不少老饕認證，真的超好吃。

一名網友在Dcard發文提到，「每次去IKEA免不了去餐廳吃一下，這就是傳說中被家具耽誤的餐廳啊！以下就是我每次去幾乎都會吃的美食們！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是原盅牛肉麵，原po給予極高評價，直呼「刀削麵軟硬度適中，湯頭也剛好，可以喝完的程度，可惜沒有蔬菜，不然會直接滿分。」

再來就是最經典的「瑞典烤肉丸／雞肉丸」，幾乎是人手一盤，該品項除了主角外，另搭配肉丸奶醬、薯泥及越橘果醬，不過原po坦言，「我不太喜歡它配果醬。」

此外，他還點名了鱈魚條、霜淇淋、雞翅和薯條，「鱈魚條油耗感還好，沾上番茄醬就完美了；霜淇淋在這萬物漲價的時代裡，10元就可以吃到，CP值很高；薯條跟肯德基舊版的薯條很像，但IKEA份量大；至於雞翅時好時壞。」

▲牛肉麵、千層麵等也有一票粉絲。（圖／記者蔡惠如攝）

最後，原po作出總結，「之前吃過蔬菜馬鈴薯餅也不錯，但不會每次都拿，熱狗堡很便宜但超乾，相較之下好市多熱狗堡比較好吃。」

PO文掀起熱烈回響，其中千層麵、雞翅、牛肉麵這3種品項呼聲最高，「還有千層麵！我好愛」、「雞肉丸、鱈魚條之外，也好愛他的千層麵」、「雞翅是必點」、「吃過一次牛肉麵，直接愛上那個刀削麵條，還去問店員有沒有單賣」、「雞翅二隻50元，昨天第一次吃，真的好吃」、「牛肉麵的麵條超讚，但希望湯可以不要那麼辣就好」。

另外，不少常客也說，「我覺得鴨胸最好吃」、「素食肉丸上一次吃嚇到，我覺得比肉的好吃」、「肉丸的精華就是果醬」、「有沒有人知道鮭魚菲力旁邊的馬鈴薯是什麼品種啊？吃過一次真的念念不忘」、「雞肉丸的果醬才是精華！我都會請店員多加一點」、「絕對是薯泥，我超愛薯泥，每次去都必加點」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折