他居家隔離...家人3餐送「蛋白質全餐」！網笑翻：比監獄伙食還差



▲網友確診後，三餐都吃豆腐和拌蛋清白飯，讓他超崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

確診者選擇居家隔離，不但省錢也方便家人就近照顧。一名網友即分享居家隔離的飲食，指家人聽信偏方，三餐都只給他吃白飯、蛋清和豆腐，讓他直呼「會先被餓死」！

一網友在Dcard以「染疫後會先被家人搞到餓死」為題發文，表示自己確診後選擇居家隔離，三餐由家人準備。但姊姊卻聽信偏方，三餐只給他「白飯、蛋清、豆腐」，甚至剛開始還不給鹽，深信這樣「比較不會有後遺症」。原PO還貼出他的中餐照，委曲說這樣的菜色他已經吃了第二天，讓他發文直呼，「三餐都這麼糟，沒啥吃的身體快不行了，有啥理由可以跟家裡抗戰的？」

貼文一出也引發熱烈討論，許多人為原PO抱不平或提出建議，「營養超不均衡欸…這樣怎麼可能對身體好」、「這樣有免疫力才有鬼，叫外送 請你姊放你門口」、「腸胃炎的都沒吃這麼清淡。都染疫了更要補充營養啊，你姐姐還好嗎？」、「然後營養不夠直接送醫院」、「天啊…比監獄伙食還差」、「直接不拿放在門口 不給別的就拒食抗議」、「我爸確診他一餐我都給兩餐的份」、「這麼清淡是腸胃炎才這樣吃，確診要吃營養一些比較有力氣」、「你超像古時候失寵的嬪妃被供應的膳食」。

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原PO之後也更文感謝大家，「感謝大家的建議，經過絕食抗議，總算不錯了！粥有味道還多了雞肉」。讓不少網友為他鬆了一口氣。



▲網友貼心附上網路上查到的相關資料。（圖／翻攝自Dcard）