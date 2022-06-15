鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

▲針對媒體詢問有關鄭文燦與林智堅合體民調超過張善政，張今天回應，這是網路聲量加權調查，其中鄭文燦占七成聲量，試問「到底誰選桃園市長」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政15日前往復興區向地方人士請益，媒體詢問，有份鄭文燦、林智堅合體民調結果超過他，張善政認為，這份民調是網路聲量加權調查，把鄭文燦的七成聲量加上林智堅的三成聲量與他比較，「到底是誰在選桃園市長？」

▲張善政今天趕往復興區請益拜會地方，區長游正英等人出面迎接陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午趕往復興區請益，區長游正英以黨部主委身份迎接，前立委陳學聖、市議員簡志偉、陳瑛、李柏坊與區代會副主席張倉豪、復興區農會理事長曾鴻姿等人到場力挺。

區長游正英指出，當區長當了三年多感覺很孤單，希望這次選戰，國民黨能大獲全勝，讓國民黨對鄉親們的愛能在桃園這塊土地上造福民眾。游正英還未張善政取了個泰雅族原住民名「尤命（Yu Min）」，意思是象徵堅毅不拔的精神。

▲張善政今天趕往復興區請益拜會地方，區長游正英帶領參訪區公所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政感謝地說，感謝區長幫他取了泰雅族名字，現在開始與區長與代表會副主席就是異父異母、但同名的兄弟。張善政提及，最近連續大雨造成農作物損失慘重，尤其最近正值水蜜桃產季，不少果農心如刀割，因為他也在花蓮耕作，很能感同身受農民辛勞。

針對農損部分，農委會除有提供農損的災害補助之外，市府也應該有所表示，未來會站在農民立場與大家一起承擔。另外也會協助農民將好的農產品推銷到外地，實實在在照顧偏鄉農民。

張善政表示，復興區面積很大，人口比較少。但分配資源時不能只看人口，也要看區域大小，復興區這邊有很多建設還可再加強。舉凡老年醫療、壯年就業、小朋友教育我都有套完整政策。要讓復興區鄉親日子過得更好，精神上面過得更好，物資、交通更方便，土地使用也更有彈性。

▲張善政今天趕往復興區請益拜會地方，會後與區長游正英等人為張善正加油（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體會後詢問，有份民調真對鄭文燦與林智堅合作民調數據結果，鄭、林超過張；張善政強調，所謂民調其實是個網路聲量調查，鄭文燦的七成聲量加上林智堅的三成聲量，不是所謂的傳統民調，而是聲量調查的加權比重，其中鄭文燦佔了七成，到底是誰在選桃園市長？

此外，媒體關切本週五是否與羅智強合體？張善政認為，週五早上9點半與羅智強會在桃園市政府前面合體，「之前我就表達善意並透過電話方式與羅智強取得聯繫，他釋出善意歡迎我陪他完成桃園最後一天行腳行程，稱得上是一拍即合，未來是否邀請他加入團隊，還需要進一步溝通，但目前沒談到這麼遠。」

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