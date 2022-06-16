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桃園+5066！社區醫療站下週縮編為6站　接種專案持續進行

▲桃園市長鄭文燦透過視訊方式主持市府防疫會議。（圖／者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦透過視訊方式主持市府防疫會議。（圖／者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天新增5,066例本土確診個案，桃園市政府衛生局長王文彥16日指出，目前桃園市社區醫療採檢站階段性任務逐步完成，桃園市下週起11站將縮編為6站；此外，預計6月22日、24日、25日開設接種站，進行BNT與高端疫苗接種，籲請符合資格者踴躍前往接種。

王文彥表示，目前桃市有8,500人進行居家隔離，另有41,900人確診居家照護中。此外，因社區採檢診療站站階段性任務已完成，下週起全市11個社區醫療採檢站將縮減為6站，但所有診療會逐漸轉移到醫院與診所的視訊醫療網。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥16日在疫情記者會上指出，桃園今天新增5,066例本土個案，下週起全市11站社區醫療採檢站將縮編為6站。（圖／者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥16日在疫情記者會上指出，桃園今天新增5,066例本土個案，下週起全市11站社區醫療採檢站將縮編為6站。（圖／者沈繼昌翻攝）

王文彥說明，市府規劃社區醫療採檢站預計保留北桃園中路運動公園、桃園巨蛋與彎頭仔市民活動中心等3站，南桃園則保留中壢區中正公園、龍岡、龍潭戶政事務所等3站。除PCR採檢部分減少外，診療部分會逐漸轉移到醫院、診所的視訊醫療。

此外，市府預計在6月22日、24日、25日開設社區接種站進行BNT與高端疫苗接種作業，後續會再安排2至3天的接種專案，逐步將長者的接種追加劑作業完成施打。

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