大陸第三艘航空母艦下水！命名「福建艦」配備電磁彈射

▲大陸第三艘航母福建艦。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中共第三艘航母確認下水！據《央視》報導，大陸第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，大陸第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」。

報導稱，11時許，下水命名儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗冉冉升起。儀式上，向接艦部隊主官授予命名證書，軍地領導共同為大陸第三艘航空母艦下水剪彩。隨後進行擲瓶禮，香檳酒瓶碰擊艦艏碎裂，兩舷噴射絢麗彩帶，艦船鳴響汽笛，船塢塢門打開，航空母艦緩緩移出船塢。下水命名儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。

經中共中央軍委批准，大陸第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展繫泊試驗和航行試驗。

此前，美國民用衛星圖片服務商「行星實驗室」6月15日對外發布中國003航母的空拍照片。照片顯示，003航母飛行甲板上的各類管道與絕大多數遮蔽工棚都已經消失，只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚還尚未拆除。航母已經掛滿旗，船塢也已經完成注水。

▼美國《The Drive》公佈解放軍003型航母衛星圖，稱航母所在船塢內已經開始注水 。（圖／翻攝 Planet Labs ）