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大陸 大陸焦點 特派現場

PK美航母「福特號」！　陸003號「福建艦」用最新電磁彈射技術

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍第三艘航空母艦今（17日）下水，命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。外界關注「福建艦」未來艦載武器功能，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計劃開展系泊試驗和航行試驗。

綜合陸媒報導，從2015年到2020年底，解放軍海軍戰艦數量從255艘，上升至360艘，比美軍多了60艘，五年時間增加100多艘。美海軍情報局之前預估，大陸已經擁有全球上最大的海軍，並預測未來幾年內大陸海軍將擁有400艘戰艦。

▲福特號（USS Gerald R. Ford）是美國第三代核子動力航母。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲福特號（USS Gerald R. Ford）是美國第三代核子動力航母。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

據了解，大陸003號航母「福建艦」屬於彈射型航母，並且跨越美國航母使用68年的蒸汽彈射時代，直接進入電磁彈射時代，與美國最新型航母「福特號」使用相同的彈射技術。

電磁射彈相較於傳統的彈射方式，能量消耗較低、效率高，可以在很短的時間內將大量的軍事武器送上天，提升航母戰鬥力，有利於提升大陸海軍的作戰實力，和解放軍整體軍事能力

美國軍事網站《The Drive》網站之前也預測，003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態，熟練掌握和使用一艘彈射起飛/阻攔著艦的航母的使用也需要相當的時間。該報導稱，美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役。

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