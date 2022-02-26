烏克蘭賣「遼寧號給中國」　他揭：壓制中國力量掘起的是俄羅斯

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

網搜小組／劉維榛報導

俄烏戰火蔓延3天，烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟領袖道別喊話「這是最後一次看到我活著。」律師林智群表示，「以台灣的立場，烏克蘭跟俄羅斯兩個國家，真正在壓制中國力量掘起的是俄羅斯」，另提到航空母艦遼寧號是烏克蘭賣給中國的，「中國近年來軍事力量能快速發展，烏克蘭居功厥偉。」

律師林智群在臉書直言，我們現在會支持烏克蘭，是因為他們被侵略，處境跟台灣很像，但從客觀角度來看，烏克蘭經濟不好，只能出售軍事設備跟軍事技術，而中國首艘航母「遼寧號」，就是烏克蘭賣給中國的。

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林智群表示，遼寧號可以快速跨海登陸的野牛氣墊船，是烏克蘭產品，不過它是為黑海量身定做，並不適合風強浪高的台海，相位陣列雷達、軍用船舶引擎、各式飛彈、氣墊登陸艇等，許多俄羅斯不願意出口到中國的關鍵武器，都是烏克蘭所提供，「中國近年來軍事力量能快速發展，烏克蘭居功厥偉。」

事實上，遼寧艦前身是瓦良格號，烏克蘭起造過程中，因遭遇蘇聯解體而遭擱置多年，險些淪為廢鐵。根據維基百科指出，1998年，航空母艦本體初步定價在1800萬美元，在中國進一步提出需要航空母艦的設計圖紙用於改造時，烏克蘭表示同意並將價格定在2000萬美元（約新台幣5.59億元）。

回到林智群文章中，他說道，像那個航空母艦，你以為中國買一艘船回去，就可以建航空母艦了嗎？烏克蘭是把「幾噸重的藍圖」（設計圖重量就上噸喔！）賣給中國，不然中國要在黑暗中摸索10至20年。

值得一提的是，本來烏克蘭有一間發動機公司要倒閉，而中國戰機的弱點就是發動機，因此中國想買下來解決技術上問題，無奈交易被美國與俄羅斯聯手阻止。

▲烏克蘭軍隊在首都基輔（Kyiv）抵抗俄軍進犯。（圖／美聯社）



林智群也拋出另一個角度來思考，「以台灣的立場，烏克蘭跟俄羅斯兩個國家，真正在壓制中國力量掘起的是俄羅斯，他們也不樂見中國軍事力量掘起的，情感上同情烏克蘭人民，客觀上還是要冷靜思考。」

底下網友熱議，「很多人說為什麼美國不出兵幫忙烏克蘭，我覺得更應該出兵的是中國才對，跟烏克蘭簽了合約又買了一大堆軍備，結果竟然趁戰亂在那邊拍造假影片當好人說持台胞證可以上機撤離」、「中國在這場戰爭中最尷尬」、「真正會壓制中國力量掘起的，是俄羅斯」、「真正壓抑中國力量的崛起確實是俄羅斯沒錯，但是拜登莫名其妙從中國轉去對抗俄羅斯，導致第二第三的敵人聯合起來，才是最笨的」。